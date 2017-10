Robot bảo vệ ASIAD

Nhiệm vụ chính của những người máy này nhằm ngăn ngừa nguy cơ khủng bố bằng bom. Hình dạng của chúng tương tự những thiết bị trong bộ phim vừa đoạt Oscar “The Hurt Locker”.

Zhang Guoqing, một cảnh sát Quảng Châu, cho biết: “Chúng tôi rất ít khi sử dụng robot để làm nhiệm vụ an ninh. Tuy nhiên, nếu chúng tôi phát hiện bom mìn hoặc có dấu hiệu khả nghi, các robot sẽ nhập cuộc. Kỹ thuật chống bom mìn của chúng tôi tương tự như của Mỹ”.

Lực lượng an ninh tại ASIAD 16 được trang bị với những đồng phục chuyên biệt có trọng lượng lên đến 70kg. Ngoài ra, an ninh cũng được siết chặt ở nhiều khu vực tranh tài và có khoảng hơn 10.000 người tình nguyện làm công tác an ninh hỗ trợ lực lượng chuyên nghiệp. Cảnh sát Peng Jinxiang nói: “Tôi đã quen công việc của mình nhiều năm nay và đầy tự tin hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho ASIAD”.

H.K(China Daily)