Rối chuyện ngoại binh

Do Liên đoàn xe đạp Việt Nam vẫn chưa có quy chế về ngoại binh thi đấu cho CLB nên đã xảy ra một số vấn đề tại giải xe đạp truyền hình Bình Dương 2010.

Ở buổi họp báo công bố giải hôm qua tại Bình Dương, ông Nguyễn Kim Phụng – Phó GĐ Sở VH – TT và DL Bình Dương, ủy viên BTC cho biết BTC không đồng ý cho đội Cấp thoát nước – môi trường Bình Dương (CTN – MT Bình Dương) dự giải dù đội này có làm đơn xin tham dự.

Lý do là theo điều lệ, những CLB được xếp hạng đội mạnh trong nước và những đội nước ngoài được BTC mời mới được dự giải. Do đó, CLB CTN – MT Bình Dương vốn không được xếp hạng đội mạnh sau khi giải tán năm 2008 dù có thuê ngoại binh về đầu quân nhưng không có gì đảm bảo về mặt chuyên môn nên BTC không đồng ý. Quyết định này khiến CLB CTN – MT Bình Dương phải than trời bởi trong thời gian vừa qua đội đã liên hệ mời các cua-rơ đến từ Hà Lan đến tập huấn nhằm chuẩn bị cho giải nên tốn không ít chi phí.

75 tay đua chinh phục 1.167km Giải khởi tranh từ ngày 9.3 đến ngày 18.3 thu hút 75 tay đua đến từ 12 đội đua trong nước và 3 đội nước ngoài đến từ Hà Lan, Mông Cổ, Philippines dự tranh. Các cua-rơ tranh tài 9 chặng đua (tổng chiều dài 1.167km), xuất phát từ Quảng Trị và kết thúc tại Bình Dương. BTC trao hơn 200 triệu đồng tiền thưởng cho các danh hiệu cá nhân, đồng đội từng chặng cũng như chung cuộc. Đây là lần thứ 6 giải diễn ra và Number One là nhà tài trợ chính.

Ngay sau khi biết tin CTN – MT Bình Dương không dự giải, CLB ADC – truyền hình Vĩnh Long đã liên hệ mời một tay đua Hà Lan đang tập cùng đội này là Wim để về thi đấu tại giải. Về trường hợp ngoại binh này, ông Nguyễn Kim Phụng cho biết do Liên đoàn chưa có quy chế về ngoại binh thi đấu cho CLB trong nước nên BTC cũng không đồng ý cho Wim tranh tài cùng ê-kíp ADC- truyền hình Vĩnh Long.

Do giải nằm trong hệ thống thi đấu QG, chịu sự quản lý của Liên đoàn xe đạp – mô-tô Việt Nam nên chúng tôi đã liên lạc với Liên đoàn về việc này. TTK Đoàn Kim Phách cho biết CLB ADC- truyền hình Vĩnh Long đã làm đơn gửi đến liên đoàn xin cho Wim thi đấu. Do Vĩnh Long là đội mạnh và Wim có thẻ thi đấu của Liên đoàn xe đạp quốc tế UCI nên liên đoàn đã đồng ý cho cua-rơ này tranh tài tại giải và sẽ thông báo đến BTC giải sớm nhất.

“Việc có ngoại binh thi đấu cho CLB trong nước là điều nên khuyến khích để xe đạp Việt Nam ngày càng tiến lên chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ ra thông báo đến các đội, các BTC giải về việc này. Tuy nhiên, liên đoàn cũng khống chế chỉ cho phép nhiều nhất là 2 ngoại binh đầu quân cho một CLB tranh tài tại giải trong nước”, ông Đoàn Kim Phách cho biết.

Hoàng Quỳnh