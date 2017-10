Rơi nước mắt với những bi kịch của VĐV sau khi giải nghệ

Vũ Bích Hường chống chịu với cơn đau do sụp đốt sống 4, 5, may mắn là cô nhận được sự quan tâm của cộng đồng những ngày qua - Ảnh: Lê Nam Vũ Bích Hường chống chịu với cơn đau do sụp đốt sống 4, 5, may mắn là cô nhận được sự quan tâm của cộng đồng những ngày qua - Ảnh: Lê Nam