Saigon Heat đặt mục tiêu vào bán kết giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á

Để có thể đạt được miêu tiêu này, mùa giải năm Saigon Heat đã phải thay đổi rất nhiều so với mùa giải trước. Về ngoại binh, năm nay đội bóng Việt Nam đã chia tay đáng tiếc với hậu vệ Davonte Lacy. Tuy nhiên đội bóng này đã có sự bổ sung một hậu vệ xuất sắc khác là Trevon Hughes, người từng có nhiều danh hiệu cá nhân như cầu thủ xuất sắc nhất, hậu vệ xuất sắc nhất... tại các giải hàng đầu mà Trevon đã tham gia.

Không những vậy, Saigon Heat đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn khi có thêm những HLV thể lực nhằm đảo bảo cho các cầu thủ đủ sức để tham gia giải đấu “khắc nghiệt” này. Năm nay đội bóng cũng đã tập trung các cầu thủ sớm hơn để có thể tập luyện với nhau nhiều hơn.

Tuy nhiên ở giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á mùa giải 2018-2019 Saigon Heat sẽ gặp sự cạnh tranh cũng rất quyết liệt khi có thêm 2 đội bóng là Macau Black Bears (Trung Quốc) và Zhuhai Wolf Warriors (Trung Quốc) bên cạnh ĐKVĐ San Miguel Alab Pilipinas (Philippines), Westports Malaysia Dragons (Malaysia), Singapore Slingers (Singapore), Hong Kong Eastern (Trung Quốc), Formosa Dreamers (Đài Loan), CLS Knights Indonesia (Indonesia), Mono Vampire Basketball Club (Thái Lan).

Các đội sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 5 đội và thi đấu tổng cộng 26 trận, trong đó có 13 trận sân nhà và 13 trận sân khách. Trong cùng 1 bảng, mỗi đội sẽ gặp nhau 4 lần (2 sân nhà, 2 sân khách) và khác bảng sẽ chạm trán 2 lần (1 sân nhà, 1 sân khách).



Sau khi kết thúc vòng bảng, sẽ có 8 đội bước vào lượt trận play-off và dựa theo kết quả sẽ phân chia thành 4 cặp đấu (đội xếp thứ nhất đấu với đội xếp thứ 8, 2 vs 7, 3 vs 6 và 4 vs 5). Các trận đấu ở vòng tứ kết và bán kết sẽ thi đấu theo thể thức đấu 3 trận thắng 2. Trong khi đó, lượt trận chung kết sẽ được quyết định bằng thể thức đấu 5 trận thắng 3.

ABL 2018-2019 sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 16.11 và đại diện Việt Nam – Saigon Heat sẽ có trận thi đấu đầu tiên vào ngày 18.11 với đội CLS Knights Indonesia trên sân nhà.

Minh Tân