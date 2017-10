Sân vận động World Cup 2014 sụp đổ, 2 công nhân thiệt mạng

(TNO) Nước chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2014 Brazil tiếp tục đối mặt với viễn cảnh u ám sau vụ tai nạn kinh hoàng ở sân vận động Arena Corinthians tại Sao Paulo khiến 2 công nhân đang làm việc tại đây thiệt mạng.

Xem clip một góc sân Arena Corinthians hoang tàn sau vụ đổ sập

Theo AP, vụ tai nạn xảy ra vào trưa 27.11 (giờ địa phương) và một lần nữa gióng lên hồi chuông về sự an toàn của các sân phục vụ World Cup 2014, đồng thời ảnh hưởng đến tiến trình bàn giao các sân cho FIFA sẵn sàng tổ chức các trận đấu ở ngày hội bóng đá thế giới vào năm tới.

Trong khi đó, giới chức Brazil cho hay vụ sập đổ không ảnh hưởng đến cấu trúc chính của sân do Arena Corinthians trước đó đã hoàn tất.



Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do một chiếc cần cẩu bất ngờ đổ sụp phá hủy một số bức tường ở bên ngoài sân

Theo đó, trong lúc các công nhân đang làm việc thì một chiếc cần cẩu bất ngờ đổ sụp phá hủy một số bức tường ở bên ngoài sân, một phần ghế của khán đài và làm hư hại màn hình LED lớn ở sân. Hai công nhân thiệt mạng được xác định là Fabio Luis Pereira (42 tuổi) - bị chấn động mạnh khi đang ngồi trong một chiếc xe tải - và Ronaldo Oliveira dos Santos (44 tuổi), người đang ngủ trưa ở khu vực xảy ra tai nạn.

“Âm thanh vụ tai nạn như một tiếng sấm hay tiếng nổ lớn. Có rất nhiều công nhân đang làm việc, họ la hét, hoảng sợ. Ngay cả tôi cũng cảm thấy ớn lạnh”, Rodrigo Vessoni - phóng viên của tờ Lance, vẫn chưa hết hốt hoảng kể về vụ tai nạn mà anh vừa chứng kiến.



Một nhân chứng đang quay lại cảnh đổ sập bên ngoài sân Arena Corinthians

Một người dân ở gần cho biết nếu vụ sụp đổ không xảy ra vào buổi trưa thì chắc chắn sẽ có nhiều người thiệt mạng hơn bởi công trình có 1.700 lao động đang làm việc.

Ngay sau khi hay tin sự cố đau lòng ở Arena Corinthians, FIFA đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các công nhân thiệt mạng. Tổ chức này còn nhấn mạnh sự an toàn của các công nhân là ưu tiên hàng đầu trong quá trình chuẩn bị World Cup, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương mở cuộc điều tra dẫn đến tai nạn kinh hoàng này.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành ban tổ chức World Cup 2014 ở địa phương là Ricardo Trade cho biết, cơ quan chức năng sẽ xem xét việc có nên đình chỉ việc xây dưng ở Arena Corinthians hay không. Còn các công tố viên liên bang và công đoàn công nhân Sao Paolo đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra về sự cố và sự an toàn của Arena Corinthians, sân được đầu tư 360 triệu USD, có sức chứa 70.000 người và dự kiến sẽ tổ chức 6 trận đấu ở World Cup 2014.

Vụ tai nạn chắc chắn sẽ dấy lên làn sóng chỉ trích về công tác chuẩn bị của Brazil từ phía FIFA sau khi nước chủ nhà World Cup 2014 liên tục xin trì hoãn thời điểm bàn giao 12 sân vận động phục vụ sự kiện bóng đá thế giới.



Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người bị nạn

“Tôi không muốn nói về FIFA vào lúc này, mà chúng tôi đang tập trung lo lắng cho gia đình các nạn nhân. Các công nhân sẽ được nghỉ 3 ngày để tang cho các nạn nhân”, Andres Sanchez, cựu Chủ tịch CLB Corinthians, nhấn mạnh.

Sự cố đau lòng trên một lần nữa làm hoen ố hình ảnh nước chủ nhà Brazil khi đến nay đã có 5 công nhân thiệt mạng trong hàng loạt vụ tai nạn về cấu trúc xây dựng ở các sân vận động chuẩn bị World Cup 2014 và cả Olympic 2016.

Nhưng quan trọng hơn, nó vô tình “châm ngòi” thêm cho viễn cảnh u ám đối với nước chủ nhà World Cup 2014 sau hàng loạt vụ biểu tình phản ứng về kinh phí đầu tư quá lãng phí cho sự kiện do tham nhũng và “cung phụng” FIFA; công nhân đình công, vấn đề an toàn của các sân, an ninh…

Sân vận động Arena Corinthians trước và sau khi đổ sập



Mô hình của sân Arena Corinthians khi hoàn thành

Một góc khán đài sân Arena Corinthians đã hoàn tất

Góc sân (nơi xảy ra vụ đổ sập) với hàng cần cẩu đang hoạt động

Lúc công việc đang diễn ra bình thường

Cần cẩu đổ sập đè lên một mảng vách của sân

Cảnh hoang tàn nhìn từ trên cao

Nhìn từ xa

Và cận cảnh vụ đổ nát

