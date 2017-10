Sao bơi lội Mỹ bị cướp trắng trợn ở Olympic Rio 2016

Ủy ban Olympic Mỹ đã xác nhận thông tin này. Danh sách những VĐV bị cướp gồm có, Ryan Lochte, người giành số huy chương ở nội dung bơi lội nhiều thứ hai tại các kỳ Olympic (12 huy chương, sau Michael Phelps), và các đồng đội Gunnar Bentz, Jack Conger và Jimmy Feigen.

Hãng tin CNN cho biết, Lochte và những thành viên của đội bơi Mỹ bị cướp trong lúc ngồi taxi di chuyển về làng Olympic. Khi đó, một nhóm giả dạng cảnh sát đã chặn xe và tiến hành cướp của.

Tay bơi này còn cho biết, bọn cướp đã lấy tiền bạc, ví và đồ dùng cá nhân của các thành viên trong xe. Song, điện thoại di động và giấy tờ bị bỏ lại.

Chia sẻ với UsaToday, bà Ileana Lochte, mẹ của Ryal Lochte, cho biết cậu con trai vẫn an toàn nhưng có một chút hoảng loạn. Sau vụ việc, Ryan Lochte đã gửi lời trấn an người hâm mộ, và thông báo tình hình các thành viên vẫn bình thường.Nói với CNN, người đồng đội Nathan Adrian của Ryan Lochte cảm thấy vừa lo nhưng cũng vừa mừng. "Thật may vì các chàng trai vẫn an toàn. Bạn biết đấy, an toàn là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Rio là thành phố tuyệt vời, song, vẫn có nhiều tệ nạn ở nhiều nơi", Nathan Adrian cho biết.