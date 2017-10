Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 100: Chủ công làm kinh tế

Từng được xem là một trong những tay đập xuất sắc của bóng chuyền Việt Nam, giờ đây chủ công Nguyễn Đình Khôi lại luôn tiếp xúc cùng những con số và máy tính.

Một thời cống hiến

Nguyễn Đình Khôi đến với bóng chuyền khá muộn. Vốn có chiều cao rất lý tưởng 1 m 87 nhưng phải đến năm lớp 10 anh mới tham gia giải học sinh cấp thành phố và gần như lập tức được các HLV để ý, gọi vào Trường năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM. Tuy nhiên, vì ưu tiên cho việc học văn hóa, Đình Khôi đã từ chối để học xong hết lớp 12 mới tham gia vào bộ môn yêu thích của mình. Chỉ 2 năm được đào tạo, anh và lứa vận động viên cùng thời lúc đó như Lê Hồng Huy, Triệu Duy Lương, Trà Quang Khải... được về đầu quân cho đội bóng chuyền của Công an TP.HCM thay vì các đội mạnh khác như Seaprodex hay Dệt Thành Công. Tại nơi đây, Đình Khôi đã trưởng thành trong một tập thể đồng đều cùng trang lứa với vai trò đội trưởng. Ở vị trí chủ công với những cú đập mạnh mẽ và thông minh, Đình Khôi đã giúp đội bóng này đoạt ngôi vô địch quốc gia hai năm liền 1997 - 1998 và giúp đội Công an TP.HCM đứng vững trong hàng ngũ những đội mạnh nhất Việt Nam.



Nguyễn Đình Khôi hiện làm việc cho một công ty chuyên về xuất nhập khẩu - Ảnh: Minh Tân

Năm 1992 ở tuổi 22, Đình Khôi được gọi vào đội tuyển Việt Nam để sát cánh cùng với những đàn anh như Cao Xuân Thái, Trương Hữu Vinh, Lê Hồng Hảo, Châu Văn Lễ... để rồi sau đó trở thành trụ cột của đội nam bóng chuyền Việt Nam cho đến sau SEA Games 1997. Sau 11 năm gắn bó với đội Công an TP.HCM, năm 2003 anh giã từ bóng chuyền với nỗi buồn không được vào ngành công an như đã hứa khi còn thi đấu, và anh bắt đầu đi học về kinh tế. Dù vẫn có những lời mời ở lại làm huấn luyện viên cho đội bóng bởi anh là một trong số ít những VĐV tự trang bị được cho mình tấm bằng HLV nhưng Khôi nói: “Bao năm cống hiến để rồi khi chia tay mình vẫn không có gì ngoài hai bàn tay trắng. An ủi lắm là chỉ được người hâm mộ biết tên. Do vậy mình phải tự bươn chải để lo cho tương lai, mong cho cuộc sống đỡ vất vả hơn sau khi giải nghệ”.

Bóng chuyền TP.HCM tụt hậu

Nhờ vào kiến thức đã học lẫn sự nhạy bén của con người thể thao, Khôi được nhận vào làm ở một hãng sơn và công tác tại đây 9 năm trước khi chuyển sang một công ty chuyên về nội thất với vai trò trưởng phòng kinh doanh trong 3 tháng, rồi lại xin nghỉ để chuyển sang làm ở nơi khác có điều kiện tốt hơn. Hiện tại Đình Khôi đang làm việc cho một công ty chuyên về xuất nhập khẩu vải sợi. Dù công ty này có trụ sở tại Long An, nhưng vì anh là người duy nhất của công ty phụ trách về những giấy tờ xuất nhập khẩu nên Khôi được đặc cách làm việc tại nhà. Mọi việc được anh giải quyết thông qua điện thoại hoặc thư điện tử. Anh cho biết: “Tôi đã lớn tuổi nên khi chuyển đổi công việc thì phải suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều. Tiền bạc dĩ nhiên rất cần nhưng quan trọng là nơi nào có sự phát triển tốt và ổn định thì tôi sẽ chọn. Được cái hiện tại tôi vẫn chưa có gia đình riêng nên cũng đỡ phải suy nghĩ nhiều”.

Giải thích về việc chưa tìm được một nửa của mình, Khôi cười tâm sự: “Trước đây tôi đi thi đấu hoài, bây giờ thì lo làm, chưa nghĩ đến chuyện xa hơn. Khi nào duyên số đến thì mình sẽ nhận”. Ở tuổi 43, Đình Khôi vẫn giữ được vóc dáng khỏe mạnh thời tuổi trẻ của mình bằng cách tập thể dục hằng ngày sau giờ làm việc. Bên cạnh đó, anh cũng chuyển sang chơi quần vợt giống như nhiều cựu vận động viên khác. Vào những ngày cuối tuần, anh thường xách vợt ra sân để giao lưu với bạn bè.

Dù chia tay bóng chuyền chuyên nghiệp đã hơn 10 năm, nhưng Đình Khôi vẫn quan tâm đến bộ môn này. Khôi nhận xét: “Thật đáng buồn, ngày đó ở thời của tôi, bóng chuyền TP.HCM rất mạnh với rất nhiều đội đứng đầu Việt Nam. Bây giờ chỉ còn 1 đội mà cứ chật vật lên hạng rồi xuống hạng. Quản lý và sự đầu tư không tốt đã khiến công tác đào tạo lực lượng kế thừa bị hụt hẫng. Bên cạnh đó, không ít VĐV lẫn HLV giỏi không được đối xử tốt nên không còn mặn mà với phong trào, chuyển sang làm việc khác.

Vài người còn tâm huyết cũng đã bỏ TP.HCM đầu quân cho các đội bóng khác để có tương lai hơn”.

Nguyễn Đình Khôi sinh năm 1970. Khoác áo tuyển bóng chuyền Công an TP.HCM từ năm 1990 đến 2003 với 2 lần liên tiếp vô địch quốc gia vào năm 1997, 1998. Khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam từ năm 1992 đến 1997. Tham dự 2 kỳ SEA Games năm 1995 và 1997.

Minh Tân

>> Bóng chuyền có kỷ lục tiền giải thưởng

>> Tuyển bóng chuyền nam đang bị lão hóa

>> Giải bóng chuyền nữ các CLB châu Á: Triều Tiên vào bán kết

>> Bóng chuyền nữ VN thắng Đài Loan

>> Bóng chuyền nữ VN tranh vé vào bán kết với Đài Loan

>> Bóng chuyền nữ VN thắng nghẹt thở

>> Phản cảm trong giải bóng chuyền