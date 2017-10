Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 45: Người của mỗi sớm mai

Hơn chục năm nay, Vũ Tuyết Oanh luôn đánh thức người Hải Phòng tập thể dục buổi sáng trên truyền hình Hải Phòng nên nhiều người gọi chị là người của mỗi sớm mai.

Vũ Tuyết Oanh cười tươi khi đề cập đến bài thể dục buổi sáng mà chị đang hướng dẫn: “Tập thể dục đều đặn rất cần thiết cho sức khỏe mỗi người nên khi Đài truyền hình Hải Phòng đặt vấn đề xây dựng các bài tập đa dạng, phong phú vào mỗi sáng để nhiều người tập theo, tôi nhận lời ngay. Khi trước còn trẻ, tôi thường xuất hiện trên màn hình. Còn bây giờ tôi lùi về phía sau biên soạn chương trình, luôn tìm cách tạo ra những bài tập mới luôn thay đổi cho hấp dẫn, không nhàm chán và phù hợp với xu hướng thực tế cuộc sống hiện nay”.



Vũ Tuyết Oanh (thứ 4 từ phải sang) cùng các học trò trong đội sport aerobic

- Ảnh: nhân vật cung cấp

Là một trong những người đẹp thể thao của Hải Phòng, Tuyết Oanh khởi đầu bằng môn thể dục dụng cụ (TDDC) đầy tình cờ. Chị nói rằng hễ nghĩ đến là buồn cười bởi nó ngô nghê quá. Năm 1975, lúc Oanh 7 tuổi, đang học tiểu học ở Trường Kim Đồng thì có thông báo cả lớp xuống tập thể dục giữa giờ để phục vụ công tác tuyển sinh. Một chú tên là Thông ngắm từng đứa một và chọn ra chị. Chú Thông phát cho tờ giấy ghi ngày, giờ đến Sở TDTT để tuyển sinh.

Cầm tờ giấy được chú Thông đưa cho, Oanh nghĩ được đi tuyển làm diễn viên xiếc. Về nhà khoe mẹ nhưng chẳng nhận được lời chúc mừng. “Nhà đông anh chị em, Oanh là út, bố mẹ làm công nhân, lo cái chuyện ăn đã bở hơi tai rồi, có ai nghĩ đến xiếc với thể thao”, Tuyết Oanh nhớ lại. Và đúng lịch hẹn, cô bé 7 tuổi đi bộ đến Sở TDTT và không ngờ là tập TDDC. Oanh đi tập mà cả nhà không ai biết, cho đến khi được vào Trung tâm đào tạo VĐV, có tiền lương, có phiếu mua lương thực, thực phẩm mang về, cả nhà mới ồ à ngạc nhiên và quan tâm đến TDDC của Oanh.

Đào tạo ra hoa hậu

Dưới sự huấn luyện của thầy Thông và cô My, cô bé Tuyết Oanh tiến bộ rất lẹ và chỉ trong thời gian ngắn đã được đưa lên đội hình chính cùng với Thanh Thúy, Thu Hằng và Yến do cô Phan Thanh Lan huấn luyện. Cô bé rất đẹp người đẹp nết này của TDDC đã sớm giành huy chương đồng giải vô địch toàn quốc ở nội dung nhảy ngựa và thể dục tự do. Nhưng tuổi đời của TDDC rất ngắn nên 15 tuổi Tuyết Oanh đã chia tay để trở về với việc học văn hóa.

Khát vọng của Tuyết Oanh là thi đỗ đại học và đạt điểm cao để được học ở nước ngoài nhưng dù tốt nghiệp Trường đại học TDTT Từ Sơn, nhưng Oanh lại chọn ngã rẽ khi dấn thân vào phong trào thể dục thẩm mỹ, thể dục nhịp điệu ở Hải Phòng lúc đó đang bắt đầu phát triển khá rầm rộ. Là dân thể dục “chính hiệu”, nên Oanh khá nhanh chóng bắt nhịp và biên soạn nhiều bài nâng cao để tạo sức hút với công chúng. Ngoài các lớp thể dục thẩm mỹ ở Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Tiệp, chị còn gánh nhiệm vụ tìm kiếm đào tạo người mẫu và hoa hậu. Hải Phòng vào thập niên 1990 và đầu những năm 2000 có rất nhiều gương mặt đẹp nổi bật xuất thân từ việc học thể dục thẩm mỹ. Từ đó, Tuyết Oanh cũng đã góp phần phát hiện và đào tạo ra Hoa hậu Báo Tiền Phong Nguyễn Thị Huyền.

Chuyển hướng sang sport aerobic

Sau khi góp phần đưa Huyền lên hoa hậu, chị lui vào hậu trường và chu toàn công việc của mình tại Sở TDTT. Bất ngờ khi chị được cử đi học các khóa học về môn sport aerobic với mục đích làm thử nghiệm môn này.

Ở Hải Phòng, sport aerobic chẳng ai biết nhưng chính Tuyết Oanh đã khiến mọi người sớm ngạc nhiên về nó. Chỉ sau 1 năm nhập môn, Tuyết Oanh đã đưa VĐV của mình là Hoài Phương đoạt HCĐ đơn nữ. Tấm huy chương này giúp Oanh tự tin hơn, chủ động hơn trong việc xây dựng lực lượng. Không quản ngại trước những khó khăn, chị say mê đào tạo ra lứa tài năng mới. Và công sức đó đã không uổng phí khi Mai Bích Lâm đoạt HCV đơn nữ Đại hội TDTT toàn quốc 2010 làm nền tảng để sau đó thế hệ VĐV mới Tiến Phương, Bá Đông, Thu Hà… lên ngôi tại SEA Games Palembang Tuyết Oanh từng tâm sự: “Sport aerobic VN hoàn toàn có thể tiến vào châu lục vì kỹ thuật các VĐV VN không thua kém các VĐV quốc tế. Điểm yếu thường dễ thấy chính là vũ đạo. Nhưng từ khi có chuyên gia Kolev, người Bungari, từng đoạt huy chương thế giới tới Hải Phòng hỗ trợ vào đầu năm 2006, sport aerobic VN đã vươn lên giành HCV SEA Games, châu lục và cả những tấm huy chương ở các giải đấu thế giới”.

Thành công với sport aerobic nhưng người của mỗi sớm ban mai vẫn đau đáu với môn này. Chị cho biết để trình độ sport aerobic VN luôn ổn định, ngang bằng với thế giới thì phải thi đấu nhiều giải quốc tế, trui rèn bản lĩnh mới tạo cho mình tâm lý vững vàng khi bước ra sàn đấu. Nhưng hiện nay vẫn có những trở ngại khiến cho việc cọ xát quốc tế chưa được thường xuyên và liên tục mà khó nhất vẫn là câu chuyện dài kỳ về kinh phí. Tuyết Oanh bảo: “Không gỡ được nút thắt này thì thể thao VN làm sao lên được”.

Vũ Tuyết Oanh sinh năm 1968, kiện tướng TDDC, từng huấn luyện đội tuyển sport aerobic VN giành 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ tại SEA Games 2007 ở Thái Lan, HLV đội tuyển VN giành 2 HCV, 1 HCB tại SEA Games 2011 tại Palembang (Indonesia), cùng đội tuyển VN 2 lần lọt vào chung kết giải vô địch thế giới nội dung đôi và ba người. Hiện là Trưởng phòng Thể thao thành tích cao Trung tâm TDTT Hải Phòng.

Đỗ Hân

