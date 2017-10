 Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 51: Say làm MC như say wushu

Trước các giải đấu thể thao trong và ngoài nước, Vũ Trà My không còn khoác trên mình màu áo quốc gia để thi đấu cùng đồng đội mà trở thành biên tập viên, MC truyền hình.

Thích làm MC chứ không thích đi diễn

Trước khi trở thành biên tập viên kiêm MC cho chương trình thể thao tổng hợp của truyền hình AVG, hoa khôi wushu Vũ Trà My cũng nhận được rất nhiều lời mời đóng phim và làm người mẫu cho một số hãng thời trang. Có một hãng phim tại TP.HCM dành vai chính cho Trà My nhưng cô từ chối. Trà My tâm sự: “Điện ảnh là phải diễn, dù nhiều người đánh giá thần thái của tôi khá linh hoạt nhưng tôi thấy mình không phù hợp”.

Sau giải vô địch quốc gia năm 2011, Vũ Trà My chuyển sang một lĩnh vực mới. Quyết định từ giã đấu trường wushu là khá khó khăn với Trà My, bởi lúc đó, nữ VĐV xinh đẹp của làng wushu Việt Nam đang trong giai đoạn đỉnh cao của thành công, niềm đam mê và yêu thích wushu vẫn không hề giảm. “Tôi sợ càng tập luyện, thi đấu càng dễ cuốn vào niềm say mê đó thì rất khó rời bỏ. Tôi cũng muốn thử sức với các lĩnh vực khác”, Trà My nhớ lại. Sau 3 tháng suy nghĩ, Trà My tự đăng ký khóa học 6 tháng về thiết kế đồ họa tại Arena. Mẹ cô hết sức ngạc nhiên, lo con gái “có biết làm gì ngoài võ hay không”, còn mọi người đều hỏi han: “bị chấn thương hay có vấn đề gì mà dừng lại sớm thế”. Trà My chỉ cười: “Trong quá trình tập luyện, VĐV nào cũng bị chấn thương. Tôi chỉ bị trẹo chân, chảy máu... chứ nhiều VĐV còn bị ảnh hưởng cột sống và chấn thương nặng hơn. Với lại, tôi muốn khẳng định cho mọi người biết, VĐV thể thao không phải chỉ biết đến quả bóng, sân golf, cây kiếm, hay từng thế võ... mà còn làm tốt bất cứ việc gì”.



Vũ Trà My nay đã trở thành một biên tập viên - MC xinh đẹp của truyền hình - Ảnh: T.Triều

Mặc dù là con gái út nhưng từ bé, Trà My đã là một cô gái độc lập. Thường xuyên xa nhà từ nhỏ, luyện võ khắc nghiệt, những chấn thương, những trận đấu... rèn cho Trà My sự vững vàng, kiên trì và tự tin khi bước lên sân đấu. Học ở Arena được 4 tháng, Trà My đọc được thông tin AVG đang cần tuyển biên tập viên mảng thể thao và mạnh dạn nộp hồ sơ dự tuyển. Không ngờ, cái tên Vũ Trà My cùng với ngoại hình nhỏ xinh và khuôn mặt baby dễ thương đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm. Trà My kể: “Hôm đầu tiên đến phỏng vấn, tôi phải dẫn thử một bản tin thể thao. Dù chưa qua trường lớp đào tạo nhưng bài phỏng vấn được đánh giá tốt và tôi được nhận vào làm việc”.

Vũ Trà My sinh ngày 15.1.1990 tại Gia Lâm, Hà Nội, giành hơn 40 huy chương các loại, trong đó có HCĐ nội dung kiếm thuật tại giải trẻ thế giới năm 2006, HCB giải vô địch thế giới năm 2007, HCV nội dung trường quyền tại SEA Games 24. My được xem là hoa khôi của thể thao VN sau thế hệ của Thúy Hiền, Phương Lan.

Trà My phải mất khá nhiều thời gian để làm quen với công việc mới. Từ biên tập tin thể thao đến việc lấy hơi, ngắt lời, biểu cảm khuôn mặt, tâm thế khi lên hình..., tất cả đều phải được tập luyện. Hôm nào ghi chưa tốt, Trà My lại đứng trước gương để tự tập nói hay lựa chọn màu sắc trang phục khi lên hình... “Trước đây, buồn vui, mệt mỏi, chán nản... đều được thể hiện ra mặt, nhưng lên truyền hình, tất cả cảm xúc đó phải được giấu đi. Ban đầu, một bản tin phải quay đi quay lại đến 5 lần. Có hôm suýt khóc vì mệt và... bị mắng nhưng làm dần thành quen, không phải sửa nữa”, My kể.

Không xa rời thể thao và wushu

“Trông Trà My ngoài đời trẻ trung và xinh đẹp hơn rất nhiều”, tôi bảo. Trà My cười tươi: “Thế mà khi tôi về đội, huấn luyện viên và các bạn đều trêu tôi là yếu hơn nên thường xuyên nhắn tin gọi tôi về tập luyện và hướng dẫn các em trẻ tuổi. Sau khi tôi đi, nhiều VĐV trẻ còn non quá, tập sai cũng nhiều nên tôi muốn về giúp đỡ các bạn ấy”. Vì lẽ đó, sau khi hoàn thành công việc, Trà My đều ghé sang đội tuyển để đỡ nhớ nghề. Mỗi khi ở đội có sự kiện gì, Trà My đều “kéo” cả ê kíp đi quay. “Đi quay về tập luyện và thi đấu wushu, lần nào tôi cũng hào hứng nhất. Các anh chị còn trêu là còn duyên và nhiều yêu thương với wushu lắm. Nhìn thấy các em tập luyện, không quan tâm đến thương tích, tôi lại nhớ hồi đó mình cũng thế”, My chia sẻ.

Ấn tượng lớn nhất của Trà My là khi đi ghi hình về giải vô địch Wushu châu Á năm 2012 ở TP.HCM. Lần đầu tiên, Trà My tham gia giải với tư cách là... khán giả theo dõi giải đấu. “Lúc đó, cảm xúc của tôi lẫn lộn, khó tả lắm. Đến giải đấu, tôi vẫn còn nghĩ mình đang khoác trên mình màu áo quốc gia để thi đấu giành huy chương. Khi nhận ra vai trò của mình là người đưa tin cho giải, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng và... nhớ nghề, nhất là khi các bạn bè cứ quấn quýt hỏi thăm tình hình, thắc mắc vì sao tôi từ bỏ thi đấu quá sớm. Có bạn bảo tôi giờ làm báo hình oách quá, nhưng cũng có người tiếc cho sự nghiệp của tôi”, Trà My nói.

Sau những câu chuyện về wushu, Trà My có thể thao thao bất tuyệt về các môn thể thao khác như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn..., về những lần bất chợt hạnh phúc khi nghe một khán giả nhắc đến tên cô MC vốn là một VĐV wushu tài năng... Còn trẻ thì còn nhiệt huyết, Trà My đang lên kế hoạch để thực hiện những dự định trong tương lai của mình.

Thủy Triều