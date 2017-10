An ninh tại SEA Games 2013 được đảm bảo tối đa

(TNO) Nỗi lo về an ninh khi SEA Games 2013 diễn ra đã phần nào được giải tỏa khi lực lượng an ninh Myanmar đang nỗ lực tối đa để đảm bảo cho ngày hội thể thao Đông Nam Á diễn ra trong an toàn.

(TNO) Nỗi lo về an ninh khi SEA Games 2013 diễn ra đã phần nào được giải tỏa khi lực lượng an ninh Myanmar đang nỗ lực tối đa để đảm bảo cho ngày hội thể thao Đông Nam Á diễn ra trong an toàn. >> Kỳ vọng gì ở SEA Games ?

Xe cảnh sát có mặt ở làng vận động viên từ buổi sáng Thủ đô mới Nay Pyi Taw là một thành phố đẹp, được xây dựng mới hoàn toàn nằm cách thủ đô cũ Yangon 320 km. Các công trình mới ở đây như Tòa nhà Quốc hội, viện bảo tàng, văn phòng các bộ, ngành… đều được xây dựng trên những khu đất đẹp, rộng lớn và rất hoành tráng, tạo nên ấn tượng cho bất kỳ ai đặt chân đến Nay Pyi Taw. Hệ thống khách sạn mới được xây theo quy hoạch ở các khu: Zone 1 và Zone 2, khiến Ney Pyi Taw đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho cả triệu lượt khách du lịch trong cùng một thời điểm. Myanmar vừa qua mùa mưa, nhưng ngày nắng mới chiếu sáng thành phố càng tô đậm thêm kiến trúc hiện đại của thành phố tuyệt đẹp này. Nay Pyi Taw đã sẵn sàng để đón 11 đoàn VĐV các nước đến đây tranh tài tại SEA Games 27. Nhưng, thách thức không hề nhỏ với chủ nhà đó là nạng đánh bom khủng bộ, bởi những “chiến thư” từ các tổ chức cực đoan. Cách đây chưa lâu, an ninh là một vấn đề mà các đoàn thể thao tham dự SEA Games 2013 lo ngại khi xảy ra một số vụ đánh bom tại Myanmar. Dù thông qua báo chí nước nhà, các quan chức Myanmar đã khẳng định rằng SEA Games sẽ diễn ra an toàn nhưng vẫn không ít người lo ngại.

Kiểm tra an ninh tại cổng vào trung tâm báo chí Chính vì thế, công tác bảo đảm an ninh và an toàn được chủ nhà Myanmar đặt lên hàng đầu. Khi đến Myanmar, điều đầu tiên gây ấn tượng với chúng tôi là ở các ngã tư hay giao lộ lớn đều có chốt cảnh sát. Khi đến những khu vực thi đấu hay làng vận động viên, an ninh càng được thắt chặt hơn nữa. Trạm gác và rào chắn được đặt ngay cửa ngõ duy nhất ra - vào thành phố. Các đơn vị cảnh sát và quân đội kết hợp trực chiến 24/24 để ra soát bom mìn tất cả những xe tiến vào Nay Pyi Taw. Dù thẻ tác nghiệm SEA Games đã được xem là visa khi nhập cảnh vào nước này, nhưng nếu bạn muốn vào trung tâm báo chí thì phải làm thêm một thẻ an ninh riêng. Tấm thẻ này được nhận diện bằng vân tay, để kích hoạt thanh chắn ở cổng từ. Ngoài ra, tất cả các thành viên ra vào trung tâm báo chí đều được rà soát cận thận ngay cả những vật dụng nhỏ nhặt nhất. Dù làm thẻ an ninh rất mất thời gian, nhưng với sự nhiệt tình của các nhân viên nơi đây, tất cả phóng viên đều vui vẻ để góp phần giúp SEA Games 27 tuyệt đối an toàn. Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Thanh Niên Online ghi lại được





Lực lượng an ninh luôn túc trực ở trước cổng



Ngay cả với xe cứu thương, tất cả người trên xe cũng phải xuống để kiểm tra











Lực lượng an ninh sử dụng chó nghiệp vụ và máy dò để kiểm tra Bài, ảnh: Hạnh Vân - Quang Huy - Tân Lam - Khả Hòa

(từ Myanmar)