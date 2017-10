Ánh Viên: Xuống nước là có vàng

Lịch thi đấu ngày 8.6: Bơi lội và TDDC tiếp tục hái vàng Bơi lội và thể dục dụng cụ vẫn là tâm điểm có thể mang về thêm 4 - 5 HCV vào hôm nay. Ngoài ra bi sắt, tán thủ và canoeing có thể giành 3 - 4 HCV nữa. Nhảy cầu nữ: Đôi Hoàng Thị Thanh Trà - Ngô Phương Mai (3 m). Bơi lội: Ánh Viên thi đấu 2 nội dung (50 m ngửa và 100 m tự do), Quý Phước (50 m tự do, 200 m bướm). Billiards: Carom 1 băng (bán kết Mã Minh Cẩm và Trần Phi Hùng cùng đấu), 9 banh đơn (Đỗ Hoàng Quân - Lê Quang Trung). Thể dục dụng cụ: Toàn năng nam chung kết (Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng), toàn năng nữ (Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Vân Anh). Quyền anh: Bán kết nữ: Lê Thị Ngọc Anh gặp võ sĩ (VS) Thái Lan (48 kg), Nguyễn Thị Yến gặp VS Singapore (51 kg), Lê Thị Bằng gặp VS Myanmar (54 kg), bán kết nam: Huỳnh Ngọc Tân gặp VS Indonesia (49 kg), Nguyễn Văn Hải gặp VS Indonesia (60 kg), Trương Đình Hoàng gặp VS Philippines (75 kg). Judo: Đấu loại và chung kết các hạng cân nam trên 100 kg, nữ trên 78 kg. Wushu: Đao thuật (Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Mạnh Quyền), thái cực kiếm (Trần Thị Minh Huyền), thương thuật (Nguyễn Thanh Tùng), kiếm thuật (Dương Thúy Vi, Hoàng Thị Phương), chung kết tán thủ 60 kg (Hoàng Văn Cao gặp VS Philippines), 65 kg nam (Nguyễn Văn Tài gặp VS Myanmar). Bi sắt: Bán kết đơn nam (Ngô Ron), đôi nam nữ VN thi đấu. Canoeing: Vũ Thị Linh (K1 500 m), Hải Yến, Thanh Thảo, Mai Tuyết, Dương Thị Bích (K4, 500 m), Thanh Thảo, Vũ Thị Linh (K2, 500 m). Bóng bàn: Bán kết nữ VN gặp Thái Lan (12 giờ), nam VN gặp Malaysia (13 giờ). T.K