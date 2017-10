Bơi lội VN nhìn từ SEA Games

Kết quả bơi lội SEA Games 27

Singapore dẫn đầu với 11 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ, Thái Lan đứng nhì với 7 HCV, 8 HCB và 8 HCĐ, Indonesia đứng thứ ba với 5 HCV, 6 HCB và 4 HCĐ. VN đứng thứ tư với 5 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ.

Thành tích của VN: Ánh Viên 3 HCV (200 m ngửa, 200 m hỗn hợp, 400 m hỗn hợp), 2 HCB (100 m ngửa, 400 m tự do), 1 HCĐ (800 m tự do). Quý Phước 1 HCV (200 m tự do), 2 HCB (100 m tự do, 400 m tự do). Quang Nhật 1 HCV (1.500 m tự do), Duy Khôi 1 HCB (200 m hỗn hợp) và 1 HCĐ (400 m hỗn hợp).