Bơi Việt Nam đoạt liên tiếp 3 HCB

Cầu lông: Bán kết Vũ Thị Trang gặp Ongbamrungphan (Thái Lan) và Nguyễn Tiến Minh gặp Rumbaka (Indonesia) (9 giờ). Quyền anh: 5 võ sĩ tranh bán kết nam gồm Trần Phú Cường (52 kg), Trần Quốc Việt (56 kg), Nguyễn Văn Hải (60 kg), Trương Đình Hoàng (75 kg), Lương Văn Toản (81 kg) từ 14 giờ. Xe đạp: Thi băng đồng (8 giờ). Bóng đá nữ: VN - Philippines (16 giờ 30). Futsal nam: Lào - Việt Nam (16 giờ). Karatedo: Lăng Thị Hoa (+ 68 kg nữ) và Nguyễn Văn Sử (+ 84 kg nam) thi đấu vòng loại và chung kết kumite (từ 9 giờ 30). Pencak silat: Nguyễn Duy Tuyến (80 kg nam), Phạm Văn Tý (75 kg nam), Nguyễn Thị Yến (75 kg nữ) thi đấu bán kết (từ 9 giờ), chung kết seni (từ 14 giờ). Bắn súng: 10 m súng trường nam nữ (9 giờ). Bơi lội: Hoàng Quý Phuớc (100 m tự do nam, 200 m hỗn hợp nam), Kim Tuyến (100 m ếch nữ), Duy Khôi (100 m ếch nam), Ánh Viên (400 m tự do nữ) (vòng loại 9 giờ, chung kết 18 giờ). Cử tạ: Thạch Kim Tuấn (56 kg) (12 giờ). Vật: Cấn Tất Dự (74 kg nam), Hoàng Văn Nam (84 kg nam), Lê Thị Quyên (44 kg nữ) và Vũ Thị Hằng (48 kg nữ) dự tranh vòng loại và chung kết vật tự do.

Lịch thi đấu SEA Games 2013 của đoàn Việt Nam ngày 13.12