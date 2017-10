Điền kinh chưa đánh giá đúng về đối thủ

Cựu trưởng đoàn thể thao VN Nguyễn Hồng Minh cho rằng đoàn VN đánh mất nhiều HCV ở SEA Games lần này là do không đánh giá đúng sức mạnh của các đối thủ.



Nguyễn Thị Oanh (trái) thất bại ở cự ly 400 m nữ - Ảnh: Khả Hòa

Đối thủ tiến bộ quá nhanh

Trưởng bộ môn điền kinh VN Dương Đức Thủy cho rằng nếu các gương mặt được kỳ vọng tỏa sáng, điền kinh VN không dừng ở 10 tấm HCV. Đó là những cú “rơi vàng” đáng tiếc của Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ nữ), Quách Thị Lan (400 m rào nữ), Nguyễn Thị Oanh (400 m nữ), Đào Văn Cường (400 m rào nam), Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Huệ (10 môn phối hợp), Trần Huệ Hoa (nhảy 3 bước nữ)...

Với trường hợp Quách Thị Lan, ông Dương Đức Thủy - Trưởng bộ môn kiêm HLV của tài năng trẻ này - cho biết do thiếu kinh nghiệm, được kỳ vọng quá lớn lại gặp sự cố hiệu lệnh xuất phát nên Lan không đoạt HCV như mong muốn dù cơ hội đến trước vạch đích là rất rõ. Với các trường hợp còn lại, ông Thủy cho rằng chúng ta phải thi đấu trên đất khách lại không gặp may, phần nữa vì các đối thủ tiến bộ rất nhanh mặc dù chúng ta có thành tích tốt. “Không giống các mùa SEA Games trước, để đến được SEA Games lần này các tuyển thủ điền kinh phải có thông số thành tích ít nhất đủ tranh chấp huy chương. Chúng tôi lấy thước đo thành tích của 2 năm trước ở Indonesia để làm cơ sở tuyển chọn nhân sự lần này. Thực tế là thành tích của các em đều tốt hơn so với năm trước nhưng thua thì... chịu, biết làm sao được”, ông Dương Đức Thủy nói.

Ở góc nhìn của mình, cựu trưởng đoàn thể thao VN Nguyễn Hồng Minh cho rằng điền kinh VN đánh mất nhiều HCV như vậy bởi không đánh giá đúng sức mạnh của các đối thủ. “Những gương mặt lạ lẫn quen của Thái Lan đều phô diễn được sức mạnh một cách thuyết phục. Vậy thì chúng ta phải xem lại công tác đánh giá đối thủ và cả đánh giá chính mình”, ông Nguyễn Hồng Minh nói.

Những tấm HCV ấn tượng

Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương để lại cho người hâm mộ điền kinh nhiều cung bậc cảm xúc nhất khi thống trị cự ly 100 m lẫn 200 m trong khu vực. Giới chuyên môn không “soi” quá kỹ thông số thành tích của Vũ Thị Hương do cô chỉ vừa trở lại sau chấn thương chưa đầy 3 tháng. “Điều quan trọng là Hương đã biết quên đi thất bại cay đắng vào 2 năm trước. Tôi luôn đặt niềm tin vào Hương và khi cô ra đường chạy với trạng thái sung mãn nhất, cô ấy sẽ thành công”, HLV Nguyễn Đình Minh cho biết.

Nhà vô địch cự ly dài Nguyễn Văn Lai lại mang đến cảm xúc khác. Đến trước khi xuất phát, chẳng ai tin Lai sẽ làm nên chuyện. Vậy mà chàng thượng úy quê Thanh Hóa này đã thầm lặng làm nên “chiến tích” khi đoạt cả 2 tấm HCV ở nội dung 5.000 m và 10.000 m đầy thuyết phục. Thành công của Lai là sản phẩm của sự khổ luyện, vượt qua chính mình.

Thế nhưng tấm HCV để lại ấn tượng lớn nhất với người hâm mộ điền kinh chính là “cú nhảy cuối cùng” thành “vàng” lẫn phá kỷ lục SEA Games của Nguyễn Văn Hùng. Khả năng đột phá ở thời điểm quyết định giúp Văn Hùng làm nên thành tích ngoài sự mong đợi của chính anh lẫn ban huấn luyện.

Không thể không nhắc đến cú đúp HCV 800 m, 1.500 m của cô gái quê Sơn La Đỗ Thị Thảo khi thay thế xứng đáng đàn chị Trương Thanh Hằng, giúp điền kinh VN thống trị cự ly trung bình nữ.

Những viên ngọc thô SEA Games 27 cũng giúp điền kinh VN trình làng lứa vận động viên trẻ khá ấn tượng. Hai cô gái 17 tuổi Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh với thể hình lý tưởng, tố chất tốt, hứa hẹn thành công tại đấu trường quốc tế sắp tới ở nội dung 400 m, 400 m rào. Cự ly ngắn nam cũng xuất hiện vận động viên 17 tuổi Lê Trọng Hinh với tấm HCĐ với thông số thành tích tốt. Nếu tiếp tục được đầu tư xứng đáng, điền kinh VN hứa hẹn “hái quả” từ những gương mặt trên.

Hoàng Quỳnh

