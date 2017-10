Futsal nữ VN - Thái Lan 0-5: Vẫn còn khoảng cách lớn

Futsal nam: Ẩu đả sau trận đấu Sau thất bại của futsal nữ, đội tuyển futsal nam cũng thua Thái Lan với tỷ số 1-8. Đội tuyển VN nhập cuộc rất tốt nhưng do thiếu tập trung nên đã trả giá đắt. Do đứng yên chờ tiếng còi trọng tài lúc Thái Lan đá phạt trực tiếp, nên cầu thủ VN chưa kịp thiết lập phòng ngự, bất ngờ Kritsada Wongkaeo tung tú sút căng ghi bàn mở tỷ số. Bàn thua bất ngờ này khiến VN vỡ trận và bị dẫn trước đến 0-8. VN chỉ có được bàn danh dự do Lê Quốc Nam ghi. Sau trận đấu, cầu thủ hai đội đã lao vào đánh nhau, rất may các quan chức và trọng tài can thiệp kịp thời. Dù trận đấu đã kết thúc, nhưng trọng tài Rey Ritaga (Philippines) vẫn phải rút thẻ đỏ để phạt Hoàng Vinh của VN và Ratana (Thái Lan). Được biết, sau SEA Games 27, HLV người Ý Sergio Gargelli sẽ chia tay với đội tuyển futsal VN. Quang Huy