Futsal nữ: VN tranh chung kết với Thái Lan

Đội tuyển futsal nữ VN đã hoàn tất vòng đấu bảng với trận hòa Malaysia 3-3. Chỉ cần một điểm ở trận đấu này, nên các cô gái VN không bung hết sức, điều quan trọng nhất với các cô gái VN là phải tránh chấn thương để chuẩn bị cho trận chung kết với Thái Lan.



Chính vì thế, sau khi dẫn 1-0 ở hiệp 1 do Thùy Trang đệm cận thành, VN đã chơi chùng lại. Điều này giúp Malaysia chơi tốt để có bàn thắng trong hiệp 2 do công Noor Asyikin và Amirah (2 bàn). 2 bàn thắng còn lại của VN đều do công Huyền Linh ghi.

Hòa trận này, đội tuyển futsal nữ VN được 7 điểm, xếp nhì bảng. Với kết quả này, VN sẽ gặp đội đầu bảng Thái Lan ở trận chung kết lúc 13 giờ ngày 20.12.

Ở vòng bảng, VN đã thua Thái Lan 1-6.

