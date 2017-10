HCV giải hạn cho đua thuyền

Chiếc HCV của Lê Thị An và Trần Thị Sâm được xem là chiếc huy chương “giải hạn” cho môn đua thuyền.



Ở bộ môn đua thuyền, nội dung canoeing đã thi đấu xong, VN đặt chỉ tiêu đoạt 2 HCV, nhưng không đạt được.

Bước vào các nội dung rowing, cả ban huấn luyện và VĐV đều lo lắng cho chỉ tiêu từ 3 đến 4 HCV, khi chứng kiến Đặng Văn Tuấn thất bại ở nội dung đơn nam hạng nhẹ 2 chèo và cặp đôi Phạm Thị Thảo - Phạm Thị Hài chỉ đoạt HCB nội dung đôi nữ hạng nhẹ 2 chèo.

Chính vì thế, khi Lê Thị An và Trần Thị Sâm xuất phát ở nội dung đôi nữ hạng nhẹ 2 chèo với chiều dài 2.000 m, tất cả đội tuyển đua thuyền VN đều hồi hộp đến thót tim. Mãi đến khi thấy bóng dáng An và Sâm bứt lên qua mặt đôi nước chủ nhà Myanmar ở 1.000 m cuối, tất cả mới thở phào, nhẹ nhõm và òa lên vui sướng. An và Sâm đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 8 phút 02 giây 96, hơn đội Myanmar đoạt HCB đến 10 giây.

Thành Thắng

