Lịch thi đấu ngày 16.12

Điền kinh: Marathon nam nữ, 4 x 100 m nam, nữ, 7 môn phối hợp nữ, nhảy sào nam và ném lao nữ.

Xe đạp: 100 km đồng đội nam tính giờ.

Golf: Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân (vòng 2 và 3 nam).

Petanque: Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Thị Thy (bắn bi đơn nam, nữ kỹ thuật) và vòng loại đôi nam nữ phối hợp (Võ Tân Xuân - Cao Thanh Lan Anh).

Rowing: Chung kết nhóm A (8 giờ).

Cầu mây: Nữ VN gặp Myanmar (9 giờ).

Bắn súng: 25 m súng ngắn bắn nhanh (nữ).

Bơi lội: Hoàng Quý Phước, Phạm Thành Nguyên (200 m tự do nam), Nguyễn Thị Kim Tuyến (50 m tự do nữ), Ngô Thị Ngọc Quỳnh, Ánh Viên (50 m tự do, 200 m bướm nữ), Trần Duy Khôi (400 m hỗn hợp nam) (vòng loại 9 giờ, chung kết 18 giờ).

Cử tạ: 69 kg nữ và 94 kg nam.

