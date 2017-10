Nếu không thay đổi, U.23 khó tiến xa

Nếu huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc và các học trò không có gì thay đổi sau trận thua U.23 Singapore, U.23 VN khó lòng khởi sắc ở những trận đấu còn lại.



Mạc Hồng Quân chưa tìm được tiếng nói chung với Hà Minh Tuấn để phối hợp tìm đường

đến khung thành - Ảnh: Khả Hòa

Chơi tùy tiện và thiếu kỷ luật

HLV Hoàng Văn Phúc không ít lần tự hào với lối đá đẹp, hiện đại một chạm, với những đường banh ngắn của các cầu thủ U.23 VN. Ấy vậy mà trong trận gặp U.23 Singapore vừa qua, một đối thủ mạnh về bóng bổng, các cầu thủ VN cứ thế mà đấu bóng bổng với đối phương, hậu quả là một trận thua ê chề trước đối thủ yếu hơn. Ông Hoàng Văn Phúc nhìn nhận: “Cầu thủ chúng tôi đã thiếu bản lĩnh. Họ không tỉnh táo, tự tin khi bị dẫn bàn. Vì thế đã chơi không đúng đấu pháp, ít tạo nên nguy hiểm để có thể ghi bàn vào lưới đối phương”. Có chuyên gia đã nhận định rằng: “Chưa bao giờ thấy một đội bóng chơi tùy tiện và vô kỷ luật như vậy. Họ đá như mới được ráp nối với nhau, chẳng ai hiểu ý ai…”.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung thừa nhận: “Sau thất bại không mong chờ này, các cầu thủ buồn lắm... Tất cả đều quyết tâm giành thắng lợi hai trận cuối, đặc biệt cuộc đối đầu với U.23 Lào là một trận quyết tử”. Tuy lo lắng nhưng ông Trung vẫn tỏ ra lạc quan: “Thua 1 trận, thắng 1 trận, cơ hội vào bán kết vẫn còn nguyên với VN và vẫn do mình tự quyết. Tôi biết, thời điểm này vì U.23 VN thất trận nên đang bị dư luận nghi ngờ. Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn có niềm tin sắt đá ở trận tới”. Các lãnh đạo khác của VFF cũng mong người hâm mộ hãy tiếp tục sát cánh với U.23 VN. “Không nên bình luận phê phán quá nhiều vào lúc này vì không thay đổi được gì mà có khi còn làm tình hình tồi tệ thêm. Cần có niềm tin vào ban huấn luyện và cầu thủ”, một quan chức VFF cho biết. L.P

Bàn thua trước Singapore lỗi hoàn toàn của Mạnh Hùng, bởi anh không thể cản phá cú sút nhẹ của Suhaimi. Đây là lỗi dẫn đến bàn thua trực tiếp nên mọi người dễ nhìn thấy. Còn suốt trận, trung vệ được xem là số 1 của U.23 VN phạm rất nhiều lỗi, để bóng vào chân tiền đạo đối phương, gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Bửu Ngọc. Mạnh Hùng chơi không tốt, thế nhưng, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn xem Mạnh Hùng là trụ cột nơi hàng thủ nên vẫn là lựa chọn số một trong đội hình xuất phát với U.23 Lào. Bởi ngoài việc tin tuyệt đối vào Mạnh Hùng, HLV Hoàng Văn Phúc không còn người thay thế sau khi trung vệ Thanh Hào bị chấn thương.

Hàng thủ đã bất ổn, hàng công lại không khá hơn bao nhiêu. Cả Mạc Hồng Quân và Hà Minh Tuấn vẫn chưa phối hợp đủ ăn ý để ghi bàn. Tuyến tiền vệ vốn được xem là mạnh nhất của U.23 VN cũng thi đấu chưa khởi sắc. Đội trưởng Văn Quyết mất hút, không có đường chuyền nào sáng tạo. Vũ Minh Tuấn chạy rất khỏe nhưng lại không có đường kiến tạo nào thuận lợi cho đồng đội.

Vẫn tin U.23 VN sẽ vào bán kết

Tuy bất ngờ trước thất bại của VN trong trận gặp Singapore, nhưng các phóng viên quốc tế đang tác nghiệp tại SEA Games 2013 vẫn tin rằng VN sẽ có mặt ở bán kết.

Nói về đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc, phóng viên David Lee của tờ The New Paper, nhận xét: “U.23 VN có dàn cầu thủ khá đồng đều, kỹ thuật cá nhân khéo léo và nhanh nhẹn. Tuy nhiên, các pha tấn công trong trận gặp Singapore lại thiếu sự đột biến. Bàn thắng mà chúng tôi có được khá may mắn. Dù vậy, tôi tin rằng đó chỉ là một tai nạn đối với Việt Nam. Họ sẽ nhanh chóng chứng tỏ sức mạnh trong 2 trận đấu còn lại để vào bán kết”.

Tương tự, phóng viên Aung Phu Pwint của tờ Seven Days Sports (Myanmar) cũng đánh giá cao cơ hội vào bán kết của VN. “Ở trận đấu với Singapore, các cầu thủ VN dường như bị căng cứng tâm lý nên đã thi đấu không được tốt. Dù vậy, đội bóng của các bạn còn đến 2 trận đấu nữa… Hy vọng Việt Nam và Myanmar sẽ gặp nhau trong trận chung kết”, Aung Phu Pwint nói.

HLV Hoàng Văn Phúc: U.23 Lào không phải là đối thủ dễ thắng Không khí khá ảm đạm bao trùm khách sạn Golden Guest - nơi đội tuyển U.23 VN đóng quân. Sáng qua, các cầu thủ chỉ nằm trong phòng chứ không lang thang xuống sảnh khách sạn dạo chơi như trước. HLV Hoàng Văn Phúc đang nỗ lực để vực dậy tinh thần các cầu thủ. Bởi U.23 VN cần phải quên nỗi buồn, để ra sân gặp Lào vào ngày 15.12 với tâm trạng thoải mái nhất. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Phúc về các trận sắp tới. Ông có cảm thấy bị áp lực không? Áp lực là rất lớn vì chúng tôi buộc phải thắng cả hai trận còn lại. Nhưng chúng tôi sẽ làm việc để vượt qua nó. Các cầu thủ cần phải tập trung tốt trong những ngày sắp tới. Tất cả cần phải nỗ lực nhiều hơn để chuẩn bị cho trận gặp Lào một cách tốt nhất. Ông đánh giá thế nào về đội tuyển U.23 Lào? Bây giờ U.23 Lào đã tiến bộ nhiều, họ không phải là đối thủ dễ thắng như trước đây. Sức mạnh chủ yếu của Lào là tinh thần. Họ chơi rất quật khởi, trong trận đấu với U.23 Singapore, dù chỉ còn 10 người nhưng Lào vẫn san bằng tỷ số ở phút cuối. Cầu thủ chúng tôi phải chơi thật tốt trong trận gặp Lào mới có thể giành chiến thắng. Còn đối thủ U.23 Malaysia? U.23 Malaysia chỉ thắng U.23 Brunei 2-0, nhưng không loại trừ họ chơi chưa hết sức. Theo tôi, U.23 Malaysia vẫn là đối thủ mạnh nhất bảng với nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tùy vào kết quả các trận sắp tới để có đối sách tốt khi gặp Malaysia ở trận cuối vòng bảng vào ngày 17.12. Tân Lam

Quang Huy - Tân Lam

