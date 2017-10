Ngày ít vàng của thể thao Việt Nam

Taekwondo: Các võ sĩ taekwondo VN hi vọng sẽ có huy chương khi tham dự bốn hạng cân 49kg nữ, 53kg nữ, 58kg nam và 63kg nam. Trong đó, kỳ vọng vàng được đặt ở hạng cân 63kg nam với sự có mặt của HCĐ thế giới Lê Huỳnh Châu. Cờ vua: Ở nội dung cờ trao đổi nam nữ hỗn hợp, VN có hai đôi đại diện là Đào Thiên Hải/Hoàng Thị Như Ý và Trần Quốc Dũng/Võ Thị Kim Phụng. Futsal nam: Tuyển VN sẽ gặp kình địch Thái Lan ở trận chung kết diễn ra tại khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw) lúc 16g30. Futsal nữ: Tuyển futsal nữ VN cũng đụng độ Thái Lan ở trận chung kết lúc 13g30. Kempo: VN hi vọng sẽ có huy chương ở nội dung kumi embu và randori. Vovinam: Sẽ tiếp tục với nhiều nội dung thi quyền và đối kháng hạng cân 60kg nam và 55kg nữ. Judo: Các võ sĩ VN hi vọng sẽ gặt vàng ở các hạng cân của Tô Hải Long (81kg nam), Nguyễn Thị Hòa (63kg nữ)... Ngoài ra, VN còn đặt kỳ vọng huy chương ở Nguyễn Thị Bích Ngọc (57kg nữ). Muay: Diễn ra một loạt trận chung kết tất cả hạng cân. Bóng bàn: Diễn ra nội dung đơn nam và đơn nữ. VN đặt kỳ vọng huy chương ở nữ VĐV kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang.

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 20.12