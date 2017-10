Ngày vui của cầu lông

Hôm qua tại nhà thi đấu cầu lông thuộc khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw, Myanmar), tuyển cầu lông VN đem lại tin vui khi Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang cùng giành quyền vào bán kết.

Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang - Ảnh: Khả Hòa

Tiến Minh phá dớp

Cả 2 kỳ SEA Games trước, Tiến Minh được đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng anh đều gây thất vọng khi dừng chân ở tứ kết. Đến SEA Games được xem là cuối sự nghiệp lần này, Tiến Minh tưởng chừng sẽ phải đối đầu với tay vợt hạng 15 TG Wei Feng Chong (Malaysia) ngay trận đầu. Thế nhưng tay vợt Thái Lan Suppanyu (hạng 46 TG) đã dọn đường cho Tiến Minh khi đánh bại một trong những ứng viên vô địch là Wei Feng Chong.

Khởi đầu trận gặp Suppanyu, Tiến Minh có dấu hiệu căng cứng tâm lý, không triển khai được lối đánh sở trường. Vì thế tay vợt số 1 VN liên tục để đối thủ dồn ép về thế trận lẫn điểm số. Rất may, Tiến Minh càng đánh càng lấy được cảm giác để tạo thế trận cân bằng. Ván đấu diễn ra căng thẳng khi 2 tay vợt giằng co từng điểm số nhưng không may cho tay vợt Thái Lan bởi anh bị căng cơ sau một pha bật cao đập cầu. Tiến Minh nhanh chóng tăng tốc bằng những cú đánh cầu biến hóa, giành chiến thắng với điểm số 24/22. Suppanyu không thể vượt qua chấn thương, chấp nhận bỏ cuộc khi ván 2 đang có điểm số là 11/7 cho Tiến Minh.

“Tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games khi tập huấn liên tục gần 3 tuần. Suppanyu rất mạnh, đặc biệt là những pha đập cầu chuẩn xác nhưng hôm nay tôi có thể lực tốt, thi đấu hưng phấn và tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng”, Tiến Minh cho biết. Tay vợt số 1 VN thổ lộ việc cầm chắc tấm HCĐ giúp anh thoải mái tâm lý để đối đầu với Rumbaka (Indonesia, hạng 23 TG) ở bán kết. Tay vợt Indonesia này từng 2 lần thất thủ trước Tiến Minh và được đánh giá là đối thủ “dễ chơi”, do vậy cơ hội để Tiến Minh thẳng tiến vào trận chung kết tranh ngôi vô địch là rất lớn.

Vũ Thị Trang làm nên lịch sử

Ở trận đấu cùng thời điểm với Tiến Minh, nữ tay vợt quê Bắc Giang Vũ Thị Trang (hạng 116 TG) xuất sắc đánh bại Jiayuan Chen (Singapore, hạng 57 TG) với tỷ số 2-1 (21/19, 18/21, 21/17). Chiến thắng đưa Vũ Thị Trang đi vào lịch sử là tay vợt nữ đầu tiên của cầu lông VN có mặt ở bán kết nội dung đơn nữ, đồng nghĩa với việc cầm chắc tấm HCĐ SEA Games.

Ở trận đấu kéo dài đến 1 giờ 08 này, Vũ Thị Trang thể hiện lối đánh cầu bình tĩnh, lì lợm, rất chịu khó đeo bám. Hai tay vợt có nhiều pha đánh cầu giằng co hấp dẫn, đẹp mắt. Ở ván cuối, với thể lực tốt hơn, Vũ Thị Trang khiến Jiayuan Chen rơi vào bế tắc vì kiệt sức đành chấp nhận thua cuộc.

Ở bán kết, Vũ Thị Trang sẽ phải đối đầu trước “ngọn núi” Busanan (Thái Lan, hạng 18 TG).

Tuyển thủ Việt Nam gặp sự cố trang phục Trước khi diễn ra nội dung đôi nam nữ, trọng tài yêu cầu đôi VN là Đào Mạnh Thắng và Phạm Như Thảo phải đổi trang phục. Lý do là bộ trang phục quần đen áo xanh của 2 tay vợt này trùng màu với Pei Jing Lai/Aik Quan Tan (Malaysia), mà theo quy định, phía VN phải chọn trang phục khác. Mạnh Thắng và Như Thảo đều không mang theo trang phục dự phòng khiến lãnh đội cũng như ban huấn luyện tuyển cầu lông phải chạy nháo nhào để mượn đồng phục nhưng vẫn không xong. Sau thời gian chờ đợi 2 tay vợt VN thay đổi trang phục nhưng bất thành, đại diện ban trọng tài điều hành giải thông báo đến ban huấn luyện tuyển cầu lông VN rằng theo đúng quy định, họ sẽ loại 2 tay vợt trên. Tuy nhiên, ban trọng tài “châm chước” cho thi đấu nhưng sẽ báo cáo lên Ban tổ chức SEA Games cũng như Liên đoàn Cầu lông TG (BWF) để xử lý. Sự cố trên phần nào khiến 2 tay vợt VN bị tâm lý, dẫn đến thua cuộc dễ dàng trước đôi Malaysia với tỷ số 0-2 (14/21, 16/21).

Hoàng Quỳnh

(Từ Nay Pyi Taw, Myanmar)