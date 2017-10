Thắng 3 bàn sẽ tốt cho đội tuyển nữ

Đó là phát biểu của ông Phan Anh Tú, lãnh đội bóng đá nữ trước trận ra quân gặp Philippines lúc 16 giờ 30 chiều nay, 13.12.

>> Tuyển nữ Indonesia chính thức rút lui khỏi SEA Games 2013

>> Tuyển nữ Việt Nam... thấu xương với nhiệt độ ở Nam Kinh

>> Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội dự World Cup 2015



Đội tuyển nữ đã sẵn sàng cho trận ra quân - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ông Tú cho biết: “Toàn đội đã xem Philippines đá với Myanmar hôm 10.12 và nhận thấy họ có sự tiến bộ rõ rệt. Nếu 2 tháng trước tại giải vô địch Đông Nam Á, đội nữ Philippines thua đậm Myanmar đến 1-5 thì giờ đây vẫn đội hình đó, với một nửa cầu thủ từ nước ngoài về như Alquiros, Houphil, Impelido, Sorieno… nhưng họ đã chơi khác hẳn. Kỹ thuật hoàn hảo hơn, tốc độ mạnh mẽ hơn, chịu khó càn lướt hơn và khả năng đột phá cũng cao hơn. Chính vì vậy họ khiến Myanmar không triển khai được lối đá. Tuy nhiên, cũng do tổ chức đội hình chưa chặt nên Philippines vẫn còn mắc sai lầm cá nhân trong phòng ngự cũng như lối chơi thiếu sự ổn định, non nớt, nhờ vậy chủ nhà mới ghi được 2 bàn. Thế nên, nếu thi đấu đúng sức và có sự tập trung cao, đội nữ VN có thể giải quyết được Philippines. Dĩ nhiên, chiến thắng với tỷ số nào cũng đều quan trọng, nhưng nếu có cơ hội thì thắng 3 bàn vẫn tốt hơn vì VN sẽ tính đến chuyện có thể bị Myanmar cầm chân. Khi đó nếu đầu bảng, VN sẽ tránh gặp Thái Lan sớm ở bán kết, nhằm rộng đường dồn sức cho mục tiêu vào chung kết”. Ông Tú cũng cho biết tinh thần tuyển nữ hiện rất tốt, cả đội nữ không ai bị chấn thương, tập luyện hăng say và sung sức, chỉ còn chờ giờ khai hỏa.

Đội hình dự kiến của tuyển nữ VN: Kiều Trinh (TM); Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Hải Hòa (HV), Kim Hồng, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Xuyến, Tuyết Dung (TV); Minh Nguyệt, Thanh Hương (TĐ).

T.K