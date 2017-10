Thắng tiếp Indonesia, futsal nữ dẫn đầu bảng

Ở lượt đấu thứ 2, đội tuyển futsal nữ VN thắng Indonesia 3-1 trong một trận đấu khá khó khăn bởi đối thủ chơi rất tốt.

Đội hình 1 của VN với Thùy Trang, Ngọc Hoa, Thúy An, Huyền Linh vẫn tạo được thế trận áp đảo so với Indonesia, đáng tiếc là những cú dứt điểm của VN ở cự ly gần chưa chính xác, nên bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ăn bàn. Rất may là đội hình 2 với Lệ Thu, Thu Hiền, Nguyễn Thị Châu, Phạm Thị Tươi cũng chơi rất tốt, nên HLV người Thái Lan Rakphol Sai Netngam có thể yên tâm luân chuyển đội hình, để các cô gái VN luôn chơi với thể lực tốt nhất.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 30, khi Thùy Trang tung cú sút rất căng bên cánh phải hạ thủ môn Deliana Fatmawati (Indonesia) mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng của Thùy Trang buộc Indonesia phải bỏ lối chơi phòng ngự, dâng cao tấn công.

Phút 33, Ngọc Hoa tung cú sút xa đẹp mắt giúp đội tuyển VN dẫn trước 2-0. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của Indonesia do Tia Darti ghi ở phút 35. Cuối trận, Thùy Trang tiếp tục lập công với pha dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 3-1 cho các cô gái VN.

Giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U.23 VN tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm.

Quang Huy