Thất bại là bài học kinh nghiệm lớn cho tuyển nữ Việt Nam

(TNO) Có mặt chứng kiến trận chung kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã dành cho Thanh Niên Online những ý kiến đánh giá.

>> Thua Thái Lan 1-2, nữ Việt Nam mất ngôi hậu SEA Games

>> Tuyển nữ VN thua Thái Lan 1-2: Tiếc cho tuyển nữ

>> Thua chủ nhà, thua cả chính mình



Nỗi buồn của các cô gái Việt Nam sau thất bại trong trận chung kết - Ảnh: Bạch Dương

* Thưa ông, nhận xét của ông thế nào về thất bại của đội nữ?

Ông Vương Bích Thắng: Tiếc quá vì cơ hội chiến thắng của chúng ta không phải không có. Đầu trận mình đá tốt hơn. Nhưng có lẽ do tâm lý có phần mất tập trung sau sai sót cá nhân để bị gỡ hòa 1-1 cộng với việc bị Thái Lan dẫn bàn đầu hiệp 2, nên việc triển khai thế trận sau đó của cả đội có phần lúng túng.

Hơn nữa khả năng dứt điểm chính xác của chúng ta vẫn còn hạn chế. Trong bóng đá nhiều khi không tân dụng tốt cơ hội sẽ bị trừng phạt. Nhưng dù sao cả đội thi đấu như vậy cũng là tốt rồi.

* Sau trận đấu, ông đã vào phòng kỹ thuật của đội động viên an ủi các cầu thũ. Ông đã nói gì với họ và cả đội đã phát biểu gì?

Ông Vương Bích Thắng: Tôi biểu dương tinh thần nhiều lúc biết quật khởi và có nhiều nỗ lực đáng khen của cả đội. Tôi động viên mọi người hãy đừng buồn và nhìn về tương lai. Hãy xem đây như bài học kinh nghiêm quý báu để tháng 5 năm sau thi đấu tốt hơn.

Mục tiêu chính của bóng đá nữ VN vẫn là giành chiếc vé dự vòng chung kết World Cup (2015) nên thất bại này là sự cảnh tĩnh đúng lúc để chúng ta dứng dậy mạnh mẽ hơn. Mọi người cũng đều chung suy nghĩ như vậy và bầu không khí trong phòng cũng đã ấm hơn, chứ không còn buồn nhiều nữa.

* Có thông tin HLV Trần Vân Phát cảm thấy thất vọng về kết quả nên đã nhận hết trách nhiệm về mình?

Ông Vương Bích Thắng: Đúng là HLV Trần Vân Phát đã nói trước toàn đội ông rất buồn vì trận thua này, nhưng ông không hề thất vọng. Ông chỉ nói ngắn gọn Thái Lan đã khởi sắc rất nhiều so với AFF Cup và họ đã cho chúng ta bài học quý.

Ông Phát nói do đội VN trước đó khởi đi quá nhẹ nhàng, thắng 3 trận liền, không để lọt bàn nào nên chưa gặp thách thúc lớn nên cả đội có phần thiếu dối sách khi thua lại liền 2 bàn.

Đó là trách nhiệm của HLV. Nhưng tôi cũng đã động viên ông và các cầu thủ sau này về nước hãy cùng nhau ngồi lại phân tích từng điểm mạnh yếu để chuẩn bi tốt hơn cho tương lai.



Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng (trái) chụp ảnh lưu niệm với Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới Võ Danh Hải tại SEA Games 27 - Ảnh: Danh Hải

* Những ngày cuối của SEA Games, cụôc chạy đua Top 3 của đoàn thể thao VN vẫn gay go, ý kiến ông thế nào?

Ông Vương Bích Thắng: Rất khó khăn vì 2 ngày còn lại dù là chung kết các môn võ nhưng Indonesia sẽ vượt lên, như kempo chẳng hạn. Kể cả vovinam chúng ta cũng không dễ có thêm huy chương vàng vì nhiều lý do tế nhị.

Theo tinh toán của lãnh đạo đoàn thể thao VN, Indonesia ngoài các môn võ còn thuyền rồng cũng rất mạnh có thể họ sẽ có hơn 10 HCV nữa. Do vậy cả đoàn đang hết sức phấn đấu để có thêm khoảng 6-8 HCV nữa để so kè với họ và nếu may mắn sẽ giữ vị tri thứ 3 toàn đoàn, song tất cả còn phụ thụôc vào quyết định của trọng tài. Nhưng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi vào giờ chót.

* Xin cám ơn ông.

Quang Tuyến (thực hiện)