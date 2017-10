Trưởng đoàn thể thao VN Lâm Quang Thành: Chỉ tiêu vẫn sẽ đạt được

(TNO) Ngay tại bể bơi Wunna Theikdi, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam (VN) Lâm Quang Thành đã dành cho Thanh Niên Online cuộc phỏng vấn với những đánh giá sơ bộ của mình sau những ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 27.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành lạc quan với thành tích đạt được của thể thao nước nhà tại SEA Games 27 - Ảnh: Ngô Nguyễn

* Thưa ông, có thể nói gì về những kết quả mà đoàn thể thao VN đã đạt được trong những ngày vừa qua?

Ông Lâm Quang Thành: Cho đến lúc này dù vẫn còn nhiều điều cần rút kinh nghiệm, nhưng nhìn chung lãnh đạo đoàn thể thao VN hài lòng với những kết quả đạt được. Còn số 22 HCV, 12 HCB và 19 HCĐ giành được nhìn chung đã phản ánh đúng thực lực và khả năng chiến đấu của các đoàn, các vận động viên của chúng ta.

Đáng biểu dương nhất chính là đội tuyển vật với 10 HCV, đã vượt chỉ tiêu. Dĩ nhiên con số này cũng nằm trong tình toán, nhưng chúng tôi cũng chỉ dám hy vọng đến 8 chiếc vì theo lãnh đội môn vật báo cáo cũng có một vài lý do tế nhị khác ngoài chuyên môn. Nhưng được 10 là rất tốt, chứng tỏ cuộc chơi đến thời điểm này là rất khách quan và công bằng.

Wushu cũng là một thắng lợi, nhất là các nội dung tán thủ và taolu khi các nữ tướng thi nhau lập công. Có vẻ như đến thời điểm này nữ thịnh hơn nam. Ngay Ánh Viên giành 2 HCV bơi lội cũng rất xuất sắc. Ánh Viên sẽ không dừng ở con số này mà chằc chắn sẽ còn nữa.

Một vài môn khác như cử tạ Thạch Kim Tuấn thi đấu đúng khả năng hay katatedo Hoàng Ngân trở lại cũng có kết quả tốt. Nhìn chung đó là bước khởi đầu đầy lạc quan, giúp chúng ta có thêm niềm tin để giành tiếp thành tích trong những ngày tới

* Tuy nhiên cũng có những kết quả trong tầm tay nhưng lại vuột, ông đánh giá thế nào?

Ông Lâm Quang Thành: Thi đấu có thắng có thua, dĩ nhiên không ai muốn thua cả, Nhưng thất bại thì sau này sẽ ngồi lại mổ xẻ, còn trước mắt thì phải động viên để mọi người cùng nhau đứng dậy để tiếp tục chiến đấu vì năm tới chúng ta còn Asiad cũng rất quan trong.

Lãnh đạo đoàn thể thao VN cũng xác định những xui rủi là điều thường thấy trong quá trình thi đấu. Nhưng nếu có những cái kém may mắn do khách quan như trọng tài, điều kiện thi đấu... thì chấp nhận được. Còn nếu để vuột do chủ quan, tức sự chuẩn bị về mặt tâm lý, thể lực hay đánh giá đối thủ thì cái đó sau này sẽ xem lại để chấn chỉnh tốt hơn.

* Với 2 đội bóng đá, suy nghĩ của ông thế nào?

Ông Lâm Quang Thành: Bóng đá nữ thì đang đi đúng quỹ đạo và chứng tỏ được phần nào sức mạnh. Thế nên nếu không có gì bất ngờ thì có thể lọt vào trận chung kết. 2 đội futsal cũng đạt yêu cầu. Còn với U.23 nam để thua Singapore là đã đánh mất ưu thế.

Tôi đã nói với các anh bên VFF là đội mình đá như vậy chưa có sức thuyết phục. Tôi không muốn đi sâu vào chuyên môn nhưng rõ ràng đá vậy thì cửa bán kết rất hẹp. Phải thắng cả Lào lẫn Malaysia là điều không dễ dàng. Tôi chỉ mong toàn đội hãy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, chơi với tâm lý vững vàng nhất để đừng làm thất vọng người hâm mộ.

Đăng Khoa (từ Myanmar)