Tự tin mới làm nên chiến thắng

19 giờ 15 tối nay (giờ VN), U.23 VN và U.23 Lào quyết đấu. Đội nào thua trong trận đấu quan trọng này sẽ phải dừng chân ở vòng bảng.



Văn Quyết đóng vai trò nhạc trưởng trong trận chiến với U.23 Lào - Ảnh: Khả Hòa

Trong lịch sử môn bóng đá nam SEA Games, có lẽ đây là lần đầu tiên U.23 VN lo lắng khi đối đầu với U.23 Lào. Đội bóng đến từ đất nước triệu voi đã có sự tiến bộ đáng kể dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản Kokochi Kimura. Tuy nhiên, xét về lực lượng, học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn nhỉnh hơn nhiều so với U.23 Lào. Bởi họ vẫn non kinh nghiệm so với U.23 VN.

Sau khi chứng kiến U.23 Lào thua U.23 Malaysia 1-4, các cầu thủ U.23 VN đều khẳng định sẽ thắng được Lào nếu toàn đội nhập cuộc tự tin. Vì vậy niềm tin là mấu chốt quan trọng nhất ở trận đấu này.

Hàng tiền vệ 5 người với Thanh Hiền, Văn Quyết, Mạnh Dũng, Văn Thắng, Vũ Minh Tuấn đủ sức giúp U.23 VN khống chế khu trung tuyến. Tuy nhiên, điều quan trọng là U.23 VN phải giữ được lối chơi sở trường của mình. Cần phải phối hợp nhanh, một chạm, di chuyển nhiều để tạo khoảng trống, bởi hàng thủ của Lào không mạnh. Chủ động lối chơi sẽ giúp U.23 VN nhanh chóng chiếm ưu thế và tạo nên thế áp đảo trước đối phương.

Trong thế trận buộc phải thắng, nhưng U.23 VN vẫn sẽ chơi với đội hình 4-1-4-1. Hà Minh Tuấn sẽ là chủ công duy nhất trên hàng công, bởi Minh Tuấn và Mạc Hồng Quân chưa hiểu ý nhau, nên chơi 2 tiền đạo sẽ là mạo hiểm.

Xem U.23 Lào thi đấu, có thể thấy điểm mạnh duy nhất của họ là tinh thần. Các cầu thủ Lào cũng sẵn sàng chọn lối chơi rắn, đá áp sát để “đe dọa” các cầu thủ U.23 VN. Vì thế, muốn giành chiến thắng U.23 VN phải khôn khéo, nếu cay cú trả đũa rất dễ rơi vào bẫy của đối phương.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc nói: “Mạnh Hùng và Quang Hùng đã hồi phục, nhưng phải chờ đến trước trận đấu mới biết được hai cầu thủ này có đủ thể lực để ra sân hay không. Gặp U.23 Lào là trận chung kết của U.23 VN. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành chiến thắng. Chúng tôi đã xem kỹ cách chơi bóng của các cầu thủ U.23 Lào và biết rõ điểm mạnh - yếu của họ, nên sẽ biết cách để phong tỏa. Tôi rất tin tưởng vào các học trò của mình ở trận đấu quan trọng này”.

Trong khi đó, HLV người Nhật Kokochi Kimura bày tỏ: “Đây quả thật là trận cầu khó khăn với chúng tôi. U.23 VN sẽ rất nguy hiểm khi đã ở vào thế chân tường. Dù vậy, chúng tôi sẽ chơi hết mình để giành 3 điểm”.

Quang Huy

>> U.23 VN lấy lại tinh thần

>> Tấn công bế tắc, U.23 VN thua U.23 Singapore 0-1

>> 16 giờ 30 chiều nay, U.23 VN - U.23 Brunei (VTV6, HTV Thể thao trực tiếp):

>> U.23 VN - U.23 Brunei: Thắng và bảo toàn lực lượng

>> U.23 VN không đăng ký Thanh Hào và Tuấn Linh

>> Buổi tập hứng khởi của U.23 VN