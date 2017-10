U.23 Việt Nam bị... hắt hủi

(TNO) Theo lịch của Ban tổ chức (BTC) SEA Games 2013, 16 giờ chiều nay, đội tuyển U.23 Việt Nam (VN) sẽ được tập ở sân tập Paulang để chuẩn bị cho trận đấu với U.23 Lào vào ngày 15.12, thế nhưng buổi tập của U.23 VN bị hủy bỏ.

U.23 Việt Nam sau trận thua 0-1 trước U.23 Singapore - Ảnh: Khả Hòa

Lý do được BTC SEA Games đưa ra rất buồn cười: “Không có xe để đưa đội đi ra sân tập”.

Lý do của BTC là không thể chấp nhận được bởi thông thường ở các giải đấu quốc tế, một đội bóng luôn được bố trí một xe 45 chỗ xuyên suốt quá trình thi đấu.

BTC SEA Games đã trưng dụng xe U.23 VN để phục vụ đưa đón khán giả đến sân xem khai mạc SEA Games. Đây là một cách làm tùy tiện của nước chủ nhà không thể nào chấp nhận được.

Nhận được tin này, HLV Hoàng Văn Phúc rất bức xúc, bởi trận đấu với Lào rất quan trọng, U.23 VN cần phải chuẩn bị chu đáo trong các buổi tập để có thể thi đấu với chiến thuật tốt nhất.

Không thể đến sân tập, nên 15 giờ 30 chiều nay, U.23 VN phải chạy quanh khách sạn để duy trì thể lực.

Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng cho biết, một số cầu thủ tập tại khách sạn, còn một số khác sẽ được đến sân để dự khai mạc.

Việc BTC SEA Games hành xử không đúng trong việc trưng dụng xe của đội U.23 VN là điều chưa xảy ra ở các kỳ SEA Games trước đây.

Tuy nhiên, nếu HLV Hoàng Văn Phúc thấy buổi tập chiều nay là cần thiết, thì trưởng đoàn Ngô Lê Bằng, cùng các quan chức đi theo chỉ đạo môn bóng đá nam có thể linh động bằng việc thuê xe ở khách sạn để đưa đội tuyển U.23 VN đi tập.

Đáng tiếc họ đã không linh động mà quá thụ động tùy thuộc vào BTC. Kiểu này nếu U.23 VN không may thua Lào, lại có lý do để đổ thừa do BTC SEA Games không bố trí xe, U.23 VN bỏ một buổi tập, nên thi đấu không tốt.

Thành Thắng (từ Myanmar)