U.23 Việt Nam háo hức trước ngày lên đường dự SEA Games 2013

(TNO) Sáng nay, đội tuyển U.23 Việt Nam (VN) chỉ tập nhẹ còn buổi chiều các cầu thủ được HLV Hoàng Văn Phúc cho nghỉ để chuẩn bị lên đường dự SEA Games 2013. Bên cạnh áp lực, các tuyển thủ U.23 VN không giấu được niềm vui khi có cơ hội thử sức ở SEA Games.

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 2013 - Ảnh: Minh Tú

Chiều mai (4.12) các cầu thủ sẽ bay sang Myanmar nhưng vào buổi sáng, ông Hoàng Văn Phúc cho biết vẫn cho các học trò tập nhẹ thêm trong một khoảng thời gian ngắn nữa.

Trong các buổi tập cuối cùng tại Hà Nội trước ngày lên đường, các tuyển thủ U.23 VN chỉ tập dứt điểm, phối hợp nhóm nhỏ, đá nhẹ nhàng tránh va chạm, hạn chế tối đa chấn thương.

Từ phía các cầu thủ, rất nhiều người lần đầu nếm... mùi SEA Games nên cảm giác háo hức, phấn khởi là điều dễ hiểu. Những ngày trước, khi việc gút danh sách chuẩn bị được công bố, rất nhiều cầu thủ tỏ ra hồi hộp khi không biết liệu mình có có tên hay không. Giờ đây, sau hơn 3 tháng nỗ lực tập luyện, đổ mồ hôi công sức, các cầu thủ trẻ được đền đáp với thành quả là mình được cùng đồng đội lên đường chinh chiến.

Tuấn Linh, Hải Huy, Sầm Ngọc Đức, Quế Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, Phi Sơn… là những cầu thủ lần đầu đá SEA Games, còn với riêng Mạc Hồng Quân, tiền đạo này sắp trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên khoác áo đội tuyển U.23 VN tại một kỳ SEA Games.

“Phía trước là những khó khăn, nhưng hôm nay cứ tạm tận hưởng niềm vui nho nhỏ đã. Tôi sẽ chơi hết sức mình nếu được ra sân”, tiền vệ Hải Huy cho biết. Hải Huy còn nhận được niềm động viên tinh thần rất lớn khi vợ anh đưa cả con gái lên thăm và chúc chồng lên đường may mắn. Bạn gái của thủ thành Tuấn Linh cũng từ Quảng Ninh cũng lên động viên tinh thần cầu thủ này.



HLV Hoàng Văn Phúc dặn dò các học trò trong buổi tập sáng 3.12 - Ảnh: Minh Tú

Cũng trong ngày hôm nay, các cầu thủ U.23 VN đã nhận được đồng phục của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 27. Tuy nhiên, một vấn đề nhỏ phát sinh là đồng phục được may theo kích cỡ chung, còn các cầu thủ của U.23 mỗi người lại có một đặc điểm cơ thể riêng, cơ tay, cơ vai, bắp chân do rèn luyện nhiều đã to hơn và lệch với bộ đồng phục.

Một vài cầu thủ đã cẩn thận sửa lại đồ để “diện lên cho đẹp”. Không khí chuẩn bị trước ngày lên đường tại địa điểm đóng quân của tuyển U.23 VN rất sôi động.

HLV Hoàng Văn Phúc phát biểu: “Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Các cầu thủ của tôi giữ được tinh thần quyết tâm và sự đoàn kết. Đội tuyển U.23 VN sẽ chơi nỗ lực để không phụ lòng người hâm mộ”.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã có buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ và chúc thầy trò ông Hoàng Văn Phúc thi đấu thành công tại SEA Games 2013.

Trần Minh