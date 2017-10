U.23 Việt Nam mừng chiến thắng

HLV Hoàng Văn Phúc: Tỷ số không nói lên được điều gì! * HLV Kwon Oh Soon (U.23 Brunei): Tôi không có gì nhiều để nói. Các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu không thành công, một phần là vì họ không có kinh nghiệm SEA Games, nên họ đã không thực hiện được chiến thuật do BHL đề ra. Chắc chắn rằng tôi sẽ phải có rất nhiều thay đổi về chiến thuật, đấu pháp cho trận đấu tới.

HLV Kwon Oh Soon của U.23 Brunei tại buổi họp báo sau trận đấu - Ảnh: Khả Hòa Đội VN rất mạnh. Trình độ giữa VN và Brunei quá chênh lệch, nên tỷ số đó phản ánh đúng thực lực giữa hai đội. * HLV Hoàng Văn Phúc (U.23 VN): Chúng tôi vào trận với quyết tâm rất cao, nhưng phải nói rằng khởi đầu của VN chưa thật tốt lắm. Trong khoảng thời gian đầu, các cầu thủ chưa bắt nhịp. Tuy nhiên, sau đó, khi phát hiện hàng thủ U.23 Brunei dâng cao, chúng tôi đã mạnh dạnh khai thác và từ đó có được bàn thắng. Theo tôi thì tỷ số chưa nói lên được gì nhiều. Tuy nhiên, tôi hài lòng về cách vận hành lối chơi của đội. Trong trận đấu vừa qua, các cầu thủ cũng đã thể hiện được những phẩm chất của mình. Điều đáng mừng là các tiền đạo như Hà Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân đều ghi bàn sau một thời gian dài. 7 bàn thắng trong trận vừa qua được chia đều cho 6 cầu thủ, điều đó cho thấy khả năng ghi bàn của U.23 Việt Nam là tốt.