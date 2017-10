Wushu Việt Nam vượt chỉ tiêu

Wushu VN làm nức lòng người hâm mộ Cô gái vàng của wushu VN Vũ Trà My đã chia sẻ ngay niềm vui với Thanh Niên Online như vậy trong sáng nay, ngay khi vừa nhận được thông tin, VĐV Phạm Quốc Khánh đã giành thêm 1 HCV ở nội dung nam côn, nâng tổng số HCV wushu VN ở SEA Games 27 là 5. Con số này cũng khiến cho tổng số HCV mà wushu VN đạt được vượt 1 HCV so với thành tích đội giành được ở sân chơi này 2 năm trước. “Ngày nào tôi cũng lướt báo mạng xem tin tức của đội tuyển (ĐT) wushu đang thi đấu ở nước bạn. Cảm giác hồi hộp như chính tôi đang thi đấu ở SEA Games vậy”, Trà My cho hay. Khi Dương Thúy Vi mang về HCV đầu tiên cho wushu, cũng là HCV đầu tiên cho đoàn thể thao VN, Trà My đã thở phào nhẹ nhõm, cầu mong cho những ngày thi đấu may mắn, thành công nối tiếp cho các đàn em.

Dương Thúy Vi và chiếc HCV đầu tiên của môn wushu - Ảnh: Khả Hòa Theo Trà My, ở bộ môn wushu, nội dung tán thủ đối kháng thì kết quả luôn dễ dàng ấn định, còn nội dung taolu về trình diễn, nhiều khi sự chấm điểm còn chưa thật sự công bằng. Do vậy, chỉ đến khi biết được thành tích ĐT wushu VN giành được những ngày qua mới khiến Trà My cảm thấy vui mừng, xúc động. “Các bạn, các em đã khiến tôi rất hạnh phúc. Cảm giác như chính mình đang được sống lại cảm giác được vinh danh, khoác tấm HCV và hát quốc ca mừng chiến thắng vậy”, Trà My nói. Ngôi sao của wushu VN cũng chia sẻ, đây là một thành công của đội tuyển wushu cũng như là một khởi đầu may mắn, một động lực cho đoàn thể thao VN tại SEA Games này khi phải đến ngày mai, 11.12, sân chơi này mới chính thức khai mạc. Cũng chia sẻ suy nghĩ về thành tích ĐT wushu VN giành được ở SEA Games 27, lãnh đội ĐT wushu Việt Nam Lê Minh Hà cho hay đây là một thành công. Theo ông Hà, chủ nhân những HCV của wushu VN ở SEA Games này đã được ban huấn luyện dự báo từ trước. Các HCV do Nguyễn Thị Chinh và Nguyễn Thu Hoài mang lại không làm ban huấn luyện bất ngờ vì các VĐV có một lợi thế tinh thần rất lớn, các em vào sân tâm lý thoải mái, không hề căng thẳng vì đã gặp đối thủ Philippines ở nhiều giải khác nhau và đều vượt qua. Thúy Hằng - Nhật Duy