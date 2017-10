Ánh Viên rời Mỹ sang Hàn Quốc tập huấn

(TNO) Kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên nhiều khả năng sẽ trở thành VĐV đoạt nhiều HCV nhất trong số 330 VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 28 và mới đây, cô đã di chuyển từ Mỹ sang Hàn Quốc tập huấn ngắn hạn.

Nguyễn Thị Ánh Viên được kỳ vọng sẽ đoạt từ 4-6 HCV tại SEA Games 28 - Ảnh: Khả Hòa Nguyễn Thị Ánh Viên được kỳ vọng sẽ đoạt từ 4-6 HCV tại SEA Games 28 - Ảnh: Khả Hòa

Bơi Việt Nam tham dự SEA Games 28 ở Singapore với 8 VĐV (trong đó có tới 4 VĐV trẻ lần đầu được khoác áo đội tuyển quốc gia) - lực lượng có vẻ mỏng so với 38 bộ huy chương của môn này tại đại hội. Tuy nhiên, bơi lại được giao chỉ tiêu giành từ 8-10 HCV, nằm trong top 3 các môn sẽ giành nhiều HCV nhất cho thể thao VN tại SEA Games 28.Chỉ riêng Nguyễn Thị Ánh Viên được kỳ vọng sẽ đoạt từ 4-6 HCV và nếu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu này, rất có thể cô sẽ trở thành người đoạt nhiều HCV nhất của thể thao Việt Nam.Ông Đinh Việt Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước VN nói: “Các VĐV Singapore cũng rất mạnh vì họ được đầu tư rất dữ dội nên chỉ tiêu 4-6 HCV của Viên có thể xem là phù hợp và vừa sức với cô.Dự kiến, Viên sẽ đoạt HCV ở các nội dung 200m, 400m hỗn hợp; 3 nội dung ngửa là những nội dung mà Viên gần như có thế mạnh tuyệt đối ở Đông Nam Á. Viên có thể cạnh tranh ở những nội dung bơi tự do 200m, 400m, 800m tự do cũng là những nội dung mà Viên đang giữ chức đương kim vô địch giải bơi Đông Nam Á lần thứ 2 ở Singapore năm 2015. Chúng tôi cũng hy vọng Viên sẽ có thành tích cao ở các nội dung 100m, 200m bướm”.Ngoài Ánh Viên, đội tuyển bơi Việt Nam cũng rất trông chờ vào Hoàng Quý Phước với khả năng đoạt 2 HCV, Lâm Quang Nhật 1 HCV. Trần Duy Khôi cũng có thể gây bất ngờ. VĐV nhỏ tuổi nhất đoàn thể thao VN Nguyễn Diệp Phương Trâm, sinh năm 2001 là gương mặt rất có triển vọng nhưng mục tiêu chỉ là lọt vào top 8 khu vực.Để Ánh Viên làm quen với múi giờ thi đấu ở SEA Games 28, Tổng cục TDTT đã quyết định đưa Viên từ Mỹ sang Hàn Quốc tập huấn ngắn hạn và ngày 3.6, Viên sẽ di chuyển thẳng đến Singapore, chuẩn bị cho ngày thi đấu đầu tiên vào 6.6 . Hiện tại sức khỏe của Viên rất tốt và đã sẵn sàng cho mục tiêu lớn ở đấu trường khu vực.