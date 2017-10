Ánh Viên sắp truất ngôi huyền thoại đường đua xanh Singapore

Với chiếc HCV cá nhân thứ 7 và lần thứ 8 phá kỷ lục SEA Games, nàng tiên cá Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên sắp đi vào lịch sử SEA Games khi có thể vượt qua huyền thoại người Singapore Joscelin Yeo.

Ánh Viên chiến thắng ấn tượng - Ảnh: Khả Hòa Ánh Viên chiến thắng ấn tượng - Ảnh: Khả Hòa

Tại SEA Games năm 1993 cũng ở Singapore 22 năm trước, Joscelin Yeo đã gây chấn động đường đua xanh khi giành 9 HCV, trong đó có 7 HCV cá nhân. Thành tích đó chưa ai vượt qua nổi tại các kỳ SEA Games vừa qua. Ngay trước khi SEA Games 28 khai mạc, cô gái vàng của Singapore còn tự tin trả lời rằng: “Tôi đánh giá rất cao cô gái 19 tuổi của VN là Ánh Viên và chắc rằng cô ấy sẽ tạo ấn tượng ở SEA Games kỳ này. Nhưng tôi nghĩ để vượt qua 7 HCV cá nhân của tôi là điều không hề dễ vì Singapore cũng có nhiều kình ngư xuất sắc như Tao Li hay Quah Ting Wen. Họ có thể chia bớt thành tích với Ánh Viên”.

Thế nhưng Joscelin Yeo không ngờ là Ánh Viên đã thi đấu quá xuất sắc, đến chiều qua đã có chiếc HCV cá nhân thứ 7 ở nội dung 400 m tự do (4 phút 08 giây 66, phá sâu kỷ lục cũ của Khoo Cai Lin, Malaysia lập năm 2009 là 4 phút 10 giây 75). Trên trang chủ của bản tin bơi lội SEA Games tối qua, chính Yeo bình luận: “Thật không thể tưởng tượng cô ấy lại làm nên điều kỳ diệu như vậy. 9 HCV của tôi năm 1993 hiện đang bị lung lay, nhưng ở phương diện các cự ly cá nhân thì xem như tôi đã bị bắt kịp. Tôi thực sự khâm phục ý chí và nỗ lực của cô ấy. Đường đua xanh sau 20 năm đã có một tượng đài mới”.

HLV Đặng Anh Tuấn giải thích: “Trước đây Viên chỉ mạnh ở nội dung hỗn hợp và ngửa, nhiều người cho rằng chỉ nên đầu tư các nội dung đó để nâng cao thành tích cạnh tranh với châu lục và không cần phải phát triển thêm. Nhưng chúng tôi nhận thấy tiềm năng của Ánh Viên và cho cô chuyển sang tập thêm bơi tự do. Nhờ vậy 3 nội dung 200, 400, 800 m tự do Ánh Viên đều lấy vàng, chỉ trừ 100 m tự do bị mất là do lịch thi đấu quá sát không hồi phục kịp. Nhưng sắp tới tôi tin là Ánh Viên sẽ còn mạnh hơn rất nhiều và mục tiêu năm 2015 vẫn chưa dừng lại”.

Nếu hôm nay Ánh Viên giành thêm 1 hoặc cả 2 HCV ở 200 m ếch hoặc 100 m bướm thì cô chính thức vượt qua Jescelin Yeo ở các nội dung cá nhân tại một kỳ SEA Games và đi vào lịch sử chói lọi của thể thao Đông Nam Á. Ngoài ra, nếu phá thêm kỷ lục thì Ánh Viên cũng vượt Yeo về số lần phá kỷ lục cá nhân (hiện Yeo có 8 lần phá kỷ lục SEA Games). Ngay Schooling đang chơi rất xuất sắc ở đường bơi nam dù đã có 8 HCV nhưng cũng chỉ có 6 HCV cá nhân. Kình ngư Singapore này cũng có 8 kỷ lục SEA Games, trong đó có 6 HCV cá nhân, xem ra vẫn thua Ánh Viên về số lần phá kỷ lục.

Cũng trong tối qua, kình ngư 18 tuổi Lâm Quang Nhật một lần nữa bảo vệ thành công HCV SEA Games 1.500 m. Thành tích của Nhật lần này là 15 phút 31 giây 03, phá sâu kỷ lục cũ 6 giây 72.

Thách thức đối thủ gốc Trung Quốc Báo chí Singapore đang lên cơn sốt với việc nữ kình ngư VN Nguyễn Thị Ánh Viên đưa ra lời thách thức công khai sẽ đánh bại kình ngư nổi tiếng của đảo quốc sư tử, Tao Li (người gốc Trung Quốc) ở cuộc đua 100 m bướm trong ngày thi đấu cuối (11.6) của môn bơi lội tại SEA Games. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí Singapore hôm 9.6, sau khi đoạt thêm liên tiếp 2 HCV ở các cự ly 200 m bướm và 200 m bơi tự do, cùng thiết lập 2 kỷ lục SEA Games mới, Ánh Viên nói: “Tôi cũng muốn đánh bại Tao Li ở cự ly 100 m bướm. Tôi hy vọng sẽ thắng ngay cự ly sở trường của cô ấy trên đường đua xanh”. Được biết, Tao Li, người Trung Quốc, nhập quốc tịch Singapore từ năm 2005, đang giữ kỷ lục SEA Games cự ly 100 m bướm lập ở SEA Games 2011 với thành tích 58,84 giây. Giang Lao

Quang Tuyến