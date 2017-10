Ánh Viên - VĐV Việt Nam đoạt nhiều HCV nhất tại một kỳ SEA Games

(TNO) Tính đến thời điểm hiện tại, với 7 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, phá 8 kỷ lục SEA Games, Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở thành vận động viên (VĐV) Việt Nam đầu tiên lập kỷ lục về số huy chương đoạt được tại một kỳ đại hội thể thao khu vực.

Ánh Viên trả lời phỏng vấn sau khi giành HCV nội dung 400m tự do

Ngay sau khi Ánh Viên xuất sắc về đích đầu tiên ở nội dung 400 m tự do nữ vào cuối giờ chiều nay (10.6), chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và được nghe ông chia sẻ: “Ánh Viên chính là VĐV Việt Nam đầu tiên ghi được nhiều “bàn thắng” như vậy tại một kỳ SEA Games. Viên đã xô đổ kỷ lục của bậc đàn chú là xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường - người đã từng đoạt 5 HCV tại SEA Games 22 tổ chức ở Việt Nam năm 2003”.



Một điều cực kỳ đáng ngợi khen ở Ánh Viên là cô giành chuỗi thành tích đặc biệt chói sáng này khi tuổi chưa đầy 20 (Viên sinh năm 1996). Còn vào thời điểm giành 5 HCV cá nhân, đồng đội và thiết lập 2 kỷ lục SEA Games cách đây 12 năm, Nguyễn Mạnh Tường đã bước sang tuổi 44. Năm đó, Mạnh Tường và Cao Sơn cùng đoạt 5 HCV nhưng Tường còn giành thêm 1 HCB.



Xin thống kê lại số HCV SEA Games 28 mà Viên đã “tạm” đoạt được cho đến hết ngày 10.6: 400m bơi hỗn hợp, 200m hỗn hợp, 800m tự do, 200m bướm, 200m tự do, 400 m tự do, 200 m ngửa.

Ánh Viên đã thi đấu rất ấn tượng - Ảnh: Khả Hòa Ánh Viên đã thi đấu rất ấn tượng - Ảnh: Khả Hòa Ông Đinh Việt Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam khẳng định: “Lộ trình chuẩn bị cho Viên tham dự SEA Games 28 được thực hiện rất nghiêm ngặt, bài bản. Chúng tôi đã đầu tư cao độ cho Viên không chỉ về chuyên gia mà còn nhiều yếu tố khác nữa.



Trước khi SEA Games 28 khởi tranh, Hiệp hội và HLV Đặng Ánh Tuấn cũng đặt ra triển vọng về số lượng HCV mà Viên có thể giành được là vào khoảng 6-7 HCV. Viên đã hoàn thành rất xuất sắc. Không những thế, còn lập nên nhiều kỷ lục SEA Games mới.



Trong quá trình thi đấu, Viên có lúc chưa tự hài lòng về mình nhưng những thành tích của em là vô cùng đáng tự hào. Dĩ nhiên, nếu so với thế giới, nhiều nội dung Viên vẫn chưa bằng các anh tài ở nhiều nước khác. Đặc biệt ở những nội dung ngắn. Tuy nhiên, Viên còn rất trẻ và chúng tôi sẽ tiếp tục dành cho cô sự chăm sóc đặc biệt nhất.



HLV Đặng Anh Tuấn trả lời phỏng vấn Thanh Niên Online



Quan sát Viên thi đấu, chúng tôi cảm nhận một điều rất rõ rệt là cô chưa từng tỏ ra coi thường đối thủ. Dù ở vòng loại, một số nội dung, Viên bỏ cách xa đối thủ đến cả “dặm” nhưng cô vẫn không dám chủ quan mà nỗ lực tối đa với hy vọng đạt được chỉ số thành tích tốt hơn tập luyện.



Lan Phương