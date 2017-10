Bình luận 'chết cười' về đội U.23 Việt Nam

(TNO) ‘Quế Ngọc Hải - thủ lĩnh hàng thủ, phán đoán bọc lót tốt, để tóc 'undercut' hợp mốt: 10 điểm; Nguyễn Công Phượng - không thể tuyệt vời hơn, điểm sáng của trận đấu, tóc gọn gàng: 10 điểm', dám cá là bất kỳ ai đọc bài ‘bình luận’ của cầu thủ CLB Than Quảng Ninh Nghiêm Xuân Tú cũng không thể nhịn được cười...

Ngay sau chiến thắng của U.23 Việt Nam trước U.23 Malaysia vào tối qua, Xuân Tú đã “âm thầm” chia sẻ cảm xúc trên trên trang Facebook cá nhân bằng một status dài ngoằng. Và nội dung thì cực kỳ thú vị, chứng tỏ người viết ra chúng có đầu óc thông minh và rất… yêu các đồng nghiệp của mình.



Khi chúng tôi ngỏ ý được đăng tải lại những dòng cảm xúc này, Tú nói “OK” ngay và còn chú giải: “Tôi muốn động viên anh em theo cách vui vẻ nhất cho đỡ căng thẳng ý mà”.



Tú viết trên “phây búc” thế này: “Mình xin mạn phép chấm điểm các cầu thủ U.23 Việt Nam trong trận đại thắng Malaysia như sau. Thủ môn Phí Minh Long: Cô nhập! Chơi ổn định, ra vào tốt, phản xạ nhanh, bay lượn như chim: 10 điểm. Bùi Tiến Dũng : Xông xáo, tỉnh táo, quyết liệt trong những pha tranh chấp. Đập chai (Đẹp trai - PV): 10 điểm”.



Ngoài những bình luận xác đáng về trình độ chuyên môn của từng cầu thủ đội U.23 Việt Nam, Tú còn khuyến mãi thêm phần miêu tả… “trình độ” tóc tai này nọ của họ nữa. Đọc mà không thể không bật cười rinh rích.



Ví dụ: “Minh Tùng: Tinh quái, kỹ thuật, an toàn. Thi đấu vuốt keo sáp gọn gàng: 10 điểm. Thanh Hiền: Hiền nhưng đá quá ác liệt! Khoẻ + tỉnh + đập chai. Gián tiếp mắc lỗi trong bàn thua! Nhưng thật ra là để đội bạn chủ quan. Qua đó giúp đội Việt Nam dâng lên và ăn ngay bàn 5-1! Quá tuyệt vời và cao thủ: 10 điểm.



Hữu Dũng: Nhỏ con nhưng quái quắt người! Cầm nhịp tốt, phát động hay: 10 điểm; Duy Mạnh: Ổn định, chững chạc. Cute (dễ thương - PV): 10 điểm; Huy Toàn: Xông xáo, kỹ thuật, mạnh mẽ, kèo trái dị. Râu dài: 10 điểm; Hồ Ngọc Thắng: Xanh cao gầy mà hay. Kỹ thuật, tốc độ, nhãn quan tuyệt vời. Tóc 'undercut': 10 điểm; Mạc Hồng Quân: Em tôi: 10 điểm”.

Các nhân tố vào sân từ ghế dự bị và từng thành viên khác cũng được phác thảo không kém phần hài hước: “Phi Sơn: Kỹ thuật, múa dẻo, nhiệt tình: 10 điểm; Ngọc Thịnh: Chắc chắn, an tâm: 10 điểm; Văn Toàn: Có bàn thắng đẹp dù suýt không được công nhận. Hơi đẹp trai: 10 điểm. Các cầu thủ còn lại cổ vũ tinh thần anh em trong sân tốt, vỗ tay nhiệt tình! Lao ra ăn mừng bàn thắng nhanh như chớp. Tinh thần đồng đội cao: 10 điểm; Bác sĩ: Nước nôi tốt, chăm sóc anh em chu đáo, cầu thủ khoẻ như máy: 10 điểm”.Đọc đến đoạn còn lại thì đúng là phải cười ha ha mất thôi: “Tổ HLV: Đừng đùa với bác Miura: 10 điểm; Khán giả trên sân: Hô to, rõ ràng, nhiệt tình: 10 điểm; Trọng tài: Bắt chuẩn, công bằng! Rút thẻ rất phong cách! Đầu tóc râu ria gọn gàng: 10 điểm.Khán giả xem truyền hình: Bật tivi to tiếng, hô hét loạn xạ. Ngồi ngay ngắn, đầu tóc mỗi người 1 style: 10 điểm. Tôi (Xuân Tú - PV): Xem hết trận, cổ vũ nhiệt tình, chém căng. Đôi lúc rớt nước mắt vì những pha bóng đẹp của đội nhà. Cảm động trước những lời ong bướm trên tivi. 10 điểm. Tái bút: Chém tí! Tóm lại là chúc mừng U.23 Việt Nam! Giữ vững tinh thần và nhiệt huyết nhé các thím!”.Sản phẩm vừa độc, vừa lạ, vừa dí dỏm và “sâu sắc” này của Xuân Tú cũng xứng đáng được 10 điểm!