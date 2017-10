Cảm ơn Miura và cảm ơn Công Phượng!

(TNO) Chiến thắng 5-1 của U.23 Việt Nam trước U.23 Malaysia có thể xem là một bất ngờ ‘kinh khủng’. Và có thêm bất ngờ ‘nho nhỏ’ là Công Phượng đã chơi hay quá sức tưởng tượng…

Công Phượng đã lập cú đúp trong chiến thắng đậm 5-1 của U.23 Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa Công Phượng đã lập cú đúp trong chiến thắng đậm 5-1 của U.23 Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Mấy hôm rồi phải làm bài trước trận, bản thân tôi đã hỏi ý kiến hai HLV và không hẹn mà gặp, họ đều ca ngợi Công Phượng, thậm chí còn khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột: “Phượng sẽ tỏa sáng và biểu lộ hết phẩm chất của một tiền đạo giỏi ở trận đấu này”.



Thế nhưng, tôi vẫn khá run khi ngồi trước màn hình và đã thầm cầu mong những gì tôi đã viết về Phượng sẽ trở thành hiện thực. Tại sao tôi phải “sợ hãi” đến vậy?



Cũng có thể chỉ vì suốt hơn một năm qua, Phượng đã đem đến cho những nhà báo như chúng tôi quá nhiều niềm vui mà không phải nghề nghiệp nào cũng may mắn có được. Nhưng cũng suốt hơn một năm qua, trạng thái tâm lý chưa thực sự ổn định kèm với một ít trận đấu anh cứ chơi “phập phồng” khiến không ít lần Phượng bị lôi lên báo dưới “dạng” nhân vật bị chỉ trích, bị than thiền, bị nghi ngại.



Nếu trận thắng Brunei, Phượng chỉ được khoảng 7 điểm thì ở cuộc thử thách trước người Mã, Phượng xứng đáng được điểm 10 trọn vẹn. Anh chơi không hay mà là quá hay, quá tuyệt và nếu còn ai nghi ngại, than phiền hay chỉ trích, chứng tỏ người đó bị…điên!



Hết trận, tôi bốc máy gọi điện cho HLV Hoàng Anh Tuấn (hôm qua, ông dành ba phần tư cuộc nói chuyện với tôi để nói riêng về Công Phượng) và hỏi câu… hơi thừa: “Bạn ý đá thế nào hả anh?”.



Không những cụ thể hóa cơ hội bằng những bàn thắng do chính mình ghi, Phượng còn tạo cơ hội cho đồng đội. Nói chung, khả năng phối hợp, kỹ năng cá nhân đã được Phượng thực thi hoàn hảo. Chưa hết, Phượng còn là người biết tạo ra đột biến, bàn thắng từ quả đá phạt chẳng phải đã nói lên điều đó một cách rõ ràng nhất hay sao?”. Ông Tuấn chẳng vỗ tay ầm ĩ mà khẽ khàng đáp lời: “Tôi đã từng phát biểu rằng, Công Phượng là một trong những giải pháp tấn công hiệu quả nhất mà HLV Miura xây dựng được. Những gì Phượng thể hiện trên sân ngày hôm nay đã lột tả gần như trọn vẹn tinh hoa của cậu ta. Dẫn bóng tốc độ là thế mạnh của Phượng và Phượng đã phát huy tối đa khả năng này. Cậu ta cầm bóng chắc, tinh quái mà hai tình huống dẫn đến phạt đền đã nói lên tất cả.Không những cụ thể hóa cơ hội bằng những bàn thắng do chính mình ghi, Phượng còn tạo cơ hội cho đồng đội. Nói chung, khả năng phối hợp, kỹ năng cá nhân đã được Phượng thực thi hoàn hảo. Chưa hết, Phượng còn là người biết tạo ra đột biến, bàn thắng từ quả đá phạt chẳng phải đã nói lên điều đó một cách rõ ràng nhất hay sao?”.



U.23 Việt Nam đã tạo ra sự khác biệt với Malaysia bởi cá nhân cầu thủ đã thi đấu hay hơn hẳn đối phương. Tôi ngưỡng mộ tất thảy các bạn trẻ, đặc biệt là Công Phượng. Chúng ta trông chờ Phượng thế nào thì Phượng đã chứng tỏ mình đúng như thế”.



Vâng! Chặng đường tại SEA Games còn dài, có thể niềm vui (hay nỗi buồn) còn ở phía trước. Nhưng cho đến thời điểm này, xin cảm ơn ông “gày gò và đen nhẻm” mang tên Miura, xin cảm ơn Phượng và các chiến hữu. Vì đã cho chúng tôi xem một trận đấu hay với nhiều bàn thắng từ các tình huống khác nhau song đem lại cảm xúc giống nhau: Đó là hạnh phúc! Ông Tuấn… sai lè lè vì từng dự đoán U.23 Việt Nam sẽ thắng Malaysia với tỷ số 2-1. Tôi càng sai lè lè vì dự đoán hai đội hòa nhau. Kết quả nằm ngoài sự mong đợi của tất cả, bao gồm người có thái độ lạc quan nhất. Ông Tuấn nói: “U.23 Việt Nam chơi rất tốt trận đấu này, không phải vì đối thủ yếu. Chọn cùng chọn lối đá đôi công mà hai đấu thủ đều cân bằng về chuyên môn, về thể lực và cả về chiến thuật thì yếu tố con người sẽ quyết định tất cả.U.23 Việt Nam đã tạo ra sự khác biệt với Malaysia bởi cá nhân cầu thủ đã thi đấu hay hơn hẳn đối phương. Tôi ngưỡng mộ tất thảy các bạn trẻ, đặc biệt là Công Phượng. Chúng ta trông chờ Phượng thế nào thì Phượng đã chứng tỏ mình đúng như thế”.Vâng! Chặng đường tại SEA Games còn dài, có thể niềm vui (hay nỗi buồn) còn ở phía trước. Nhưng cho đến thời điểm này, xin cảm ơn ông “gày gò và đen nhẻm” mang tên Miura, xin cảm ơn Phượng và các chiến hữu. Vì đã cho chúng tôi xem một trận đấu hay với nhiều bàn thắng từ các tình huống khác nhau song đem lại cảm xúc giống nhau: Đó là hạnh phúc!

Lan Phương