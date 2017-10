‘Chưa thể biết ông Miura muốn thắng Thái bằng mọi giá hay không?’

Ông Miura có kiểu bố trí người rất “lạ” Trong những lời nhận xét của ông Hoàng Anh Tuấn về đồng nghiệp người Nhật luôn chứa đựng cả sự khen ngợi (ở mức chừng mực), sự ngạc nhiên (ở mức vừa phải) và đôi khi kèm cả sự nghi ngại (ở mức bình thường). Ví dụ, như ông Tuấn nói trong số 4 trận toàn thắng của U.23 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 28, có những trận đá rất kém nhưng “vẫn nằm trong tầm kiểm soát và đều là dự liệu từ ban đầu của HLV Miura. Đây là con người của sự an toàn, chắc chắn và cẩn trọng”. HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn chứng: “Có trận đấu, ông Miura không bố trí một hậu vệ biên nào mà hàng thủ tập trung cả 4 trung vệ. Nhiệm vụ của hậu vệ biên là tham gia tấn công và đòi hỏi phải có tốc độ tốt, quả tạt bóng tốt. Nhưng vì không có sự hỗ trợ tấn công từ hậu vệ biên nên nhiều người chê U.23 Việt Nam rất yếu ở cánh. Tuy nhiên, ông Miura đặt tính an toàn lên trên hết nên đã sử dụng nhóm trung vệ cao to để bảo vệ phần sân nhà. Thế nhưng, các bạn nên quan sát kỹ cách đào tạo và xử lý các “quân bài” của ông Miura. Có trận, ông đẩy trung vệ Quế Ngọc Hải ra biên. Đây là kiểu bố trí rất “lạ” nhưng mang mục đích về chiều sâu rất rõ ràng: Muốn trung vệ có thể đá được nhiều vị trí, tạo ra tính “đa di năng” cho cầu thủ. Bóng đá Việt Nam hiện đang rất hiếm cầu thủ “đa di năng”. Vì thế, phương pháp huấn luyện của ông Miura có ích lợi nhiều đấy chứ!”.