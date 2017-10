(TNO) Một tin đáng lo cho những người hâm mộ đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam khi cô gái vàng Phan Thị Hà Thanh bị tái phát chấn thương đầu gối.

Tại SEA Games 28, Hà Thanh được kỳ vọng sẽ đem về 4-5 HCV - Ảnh: Khả Hòa Tại SEA Games 28, Hà Thanh được kỳ vọng sẽ đem về 4-5 HCV - Ảnh: Khả Hòa

16 giờ chiều nay, 8.6, Phan Thị Hà Thanh sẽ thi đấu nội dung toàn năng nữ tại SEA Games 28 - nội dung mà cô đã đoạt HCV tại SEA Games 27. Tuy nhiên, hành trình bảo vệ thành công ngôi vô địch của cô gái xinh đẹp người Hải Phòng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi chấn thương quái ác lại trở lại đúng vào thời điểm mà Thanh cần đến thể lực tốt nhất.



Ở môn thể dục dụng cụ, chấn thương xảy ra như cơm bữa (thậm chí còn nhiều hơn cả bóng đá). Với Phan Thị Hà Thanh, trên cơ thể cô không hiếm những vết tím bầm, bong gân do những bài tập nặng đem lại. Cô lại là VĐV thiên về nội dung nhảy chống và thể dục tự do nên đầu gối và cổ chân càng bị hành hạ bởi chấn thương.



Năm 2011, Hà Thanh từng phải đi hút dịch ở chân và nghỉ gần hai tháng vì chấn thương nặng ở đầu gối. Tuy nhiên, với nỗ lực tột độ, cũng năm đó, dù vừa khỏi chấn thương sau khi điều trị, Hà Thanh vẫn xuất sắc đoạt chức vô địch thế giới.



Năm 2012, trước khi tham dự Cúp thế giới, Hà Thanh những tưởng phải bỏ giải vì tái phát chấn thương. Nhưng rất may cô vẫn kịp điều trị và đạt chức vô địch.



3 năm qua, đồng hành với những thành tích chói sáng của cô ở đấu trường thế giới, châu lục và khu vực là chấn thương. Vừa tập vừa chịu đựng những cơn đau bất tận, dù ban huấn luyện cũng tạo điều kiện tốt cho cô điều trị chấn thương.



Tối 7.6, bà Nguyễn Thị Kim Lan - trưởng bộ môn thể dục Tổng cục TDTT, Tổng thư ký Liên đoàn thể dục Việt Nam cho chúng tôi biết, Hà Thanh lại bị tái phát chấn thương ở đầu gối.



“Mấy ngày nay, bác sĩ đoàn cũng dùng những biện pháp tích cực để chấn thương này giảm đi độ nặng. Chúng tôi vẫn động viên Thanh là cố gắng thi đấu, chứ không tạo áp lực nặng nề. Cũng cầu mong là Thanh sẽ không bị sa sút phong độ vì chấn thương”, bà Kim Lan nói.

Lan Phương