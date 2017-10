'Công Phượng sút bồi quả 11m vì phản xạ tự nhiên'

(TNO) Cú sút hỏng 11m của Công Phượng trong trận gặp U.23 Brunei chiều qua, tiếp tục gây tranh cãi trên cộng đồng mạng.

CÔNG PHƯỢNG SÚT PENANKA TRÚNG XÀ NGANG

Đến tận hôm nay, cú sút hỏng 11m của Công Phượng vẫn là đề tài "hot” trên các diễn đàn bóng đá. Một số bạn khắt khe cho rằng Công Phượng được đào tạo đến nơi đến chốn nhưng không am hiểu luật, bởi theo quy định, nếu sút 11m trong trận đấu, bóng bật xà ngang, cột dọc bật ra, người thực hiện quả 11m có sút bồi vào thì cũng không được tính.Một số khác rằng, đúng ra trong trường hợp bóng dội xà ngang Phượng phải né ra để nhường cơ hội cho các đồng đội ập vào ghi bàn.Nick Hoàng Hà viết trên diễn đàn bóng đá Việt: “Không hiểu Công Phượng được đào tạo kiểu gì mà không am hiểu luật, bóng bật xà mà cũng lao vào đá tiếp”.Tuy nhiên, một số fan của Công Phượng thì cho rằng do Phượng chỉ ham bóng mà thôi, bởi tình huống bóng bật ra trên đà Phượng lao vào, nên cầu thủ của HAGL tung chân sút là chuyện bình thường.