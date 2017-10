'Đến lúc Ánh Viên hướng tới đấu trường châu Á và Olympic'

(TNO) Trả lời báo chí Singapore mới đây, HLV trưởng đội tuyển bơi lội Singapore, ông Sergio Lopez (từng đoạt HCĐ Olympic) và đang là HLV trực tiếp của nam kình ngư nổi tiếng Joseph Schooling, đã dành nhiều lời khen tặng cho nữ kình ngư Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên.

Ông Lopez nói: “Viên là một VĐV bơi lội thật cừ khôi. Thành tích của cô ấy được cải thiện đáng kể và có bước tiến nhảy vọt. Tôi thật sự ngả mũ thán phục cô ấy, vì có thể thi đấu nhiều cự ly và đạt thành tích tuyệt vời trong một khoảng thời gian rất sát sao như vậy.



Tôi cũng thán phục Viên đã vượt qua mọi điều kiện thi đấu khó khăn như vậy và chia sẻ với những hy sinh mà cô ấy đã trải qua để có được thành công như ngày hôm nay. Cũng như Joseph (Schooling), tôi biết Viên đã phải xa nhà từ nhỏ để khổ luyện”.



Bên cạnh đó, cựu kình ngư và nay là HLV bơi lội có tiếng này cũng đã góp ý với Ánh Viên và cả cậu học trò cưng của mình là Schooling: “Ở SEA Games, rõ ràng không còn là nơi để Viên và Schooling chứng tỏ nữa, họ giờ hướng tới đấu trường châu Á và Olympic.



Tuy nhiên, ở Olympics rất khắc nghiệt, nhưng tôi tin cả Viên và Schooling có thể thi thố được và làm được một điều gì đó đáng kể. Nhưng tôi thành thật khuyên cả Viên và Schooling, chỉ nên tập trung vào 1 hoặc 2 nội dung mạnh nhất để tranh đấu ở Olympic thì mới hy vọng có thành tích”.

Schooling đã có được 9 HCV và 9 lần phá kỷ lục ở SEA Games 28 - Ảnh: Reuters Schooling đã có được 9 HCV và 9 lần phá kỷ lục ở SEA Games 28 - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các báo ở khu vực Đông Nam Á như tờ TODAY (Singapore) hay The Malay Mail Online… cũng đã dành sự quan tâm lớn đến nữ kình ngư Ánh Viên và so sánh cô với nam kình ngư Schooling - người có biệt danh là “Michael Phelps của Singapore”, xem ai là người sẽ đoạt danh hiệu VĐV xuất sắc nhất SEA games.Tờ TODAY dẫn lời từ HLV phó đội tuyển bơi lội Thái Lan, ông Miguel Lopez (người Tây Ban Nha, có kinh nghiệm hơn 20 năm làm HLV bơi lội) nhận xét về Ánh Viên.Ông Lopez nói: “Tôi nghĩ Ánh Viên xứng đáng đoạt danh hiệu VĐV xuất sắc nhất SEA Games 28. Bạn chỉ cần nhìn vào thực lực bơi lội giữa Singapore và Việt Nam là sẽ thấy vì sao Ánh Viên đặc biệt hơn Schooling ở kỳ SEA Games lần này. Chưa kể, nguồn lực đầu tư của bơi lội Việt Nam không thể so với Singapore. Vì thế, chỉ một mình Ánh Viên thôi đã mang lại đến 8 HCV và 8 kỷ lục ở SEA Games, đủ thấy cô ấy đặc biệt như thế nào”.Trong khi, Schooling có 9 HCV và 9 lần phá kỷ lục SEA Games. Tuy nhiên, ba trong số đó là nội dung tiếp sức. Chưa kể, báo chí Singapore còn cho biết, Schooling được gia đình và Hiệp hội bơi lội Singapore đầu tư rất lớn với kinh phí mỗi năm tới 1 triệu USD. Cho nên, xét về những gì Ánh Viên đã làm được, cho thấy cô đã vượt khó như thế nào để có thành công bước đầu như hôm nay.