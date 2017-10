'Dù thế nào, Ánh Viên cũng phải chiến đấu đến cùng'

Viên đăng ký thông số thành tích tốt nhất ở cả hai cự ly đầu tiên Nguyễn Thị Ánh Viên nhiều khả năng sẽ trở thành VĐV đoạt nhiều HCV nhất trong số 330 VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 28. Cô tham dự tới 19 nội dung và đặt chỉ tiêu đoạt ít nhất từ 4 - 6 HCV. Ông Đinh Việt Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam nói: “Các VĐV Singapore cũng rất mạnh vì họ được đầu tư rất dữ dội nên chỉ tiêu 4 - 6 HCV của Viên có thể xem là phù hợp và vừa sức với cô.



Dự kiến, Viên sẽ đoạt HCV ở các nội dung 200m, 400m hỗn hợp; 3 nội dung ngửa là những nội dung mà Viên gần như có thế mạnh tuyệt đối ở Đông Nam Á. Viên có thể cạnh tranh ở những nội dung bơi tự do 200m,400m,800m tự do cũng là những nội dung mà Viên đang giữ chức đương kim vô địch giải bơi Đông Nam Á lần thứ 2 ở Singapore năm 2015. Chúng tôi cũng hy vọng Viên sẽ có thành tích cao ở các nội dung 100m, 200m bướm”.



Theo danh sách được đăng tải trên trang web của ban tổ chức SEA Games 28, ở cự ly 800 m tự do nữ, Viên đăng ký với thông số tốt nhất trong số 8 VĐV thi đấu nội dung này. Viên đăng ký đạt thông số 8 phút 39 giây 50. Kế tiếp là Khoo Cai Lin, sinh năm 1988 (Malaysia) với 8 phút 49 giây 26; Tseng Wei Wen, sinh năm 1998 (Singapore) với 8 phút 53 giây 14.



Còn ở nội dung sở trường 400 m hỗn hợp (Viên từng lọt vào danh sách 10 VĐV giỏi nhất thế giới nội dung này vào năm 2014), Viên cũng đăng ký thông số tốt nhất là 4 phút 39 giây 65. Năm 2013, Viên từng lập kỷ lục SEA Games với chỉ số 4 phút 46 giây 16.



Như vậy, nếu hoàn tất xuất sắc những thông số nói trên, Viên sẽ đoạt 2 HCV ở ngày thi đấu đầu tiên của bơi lội Việt Nam.