Hai anh em họ Quách: Bước trên bùn và chạy đến vinh quang

(TNO) Nhắc đến những cặp đôi anh em trong làng thể thao, không thể không nhắc đến Quách Công Lịch và Quách Thị Lan ở xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Từ những thanh niên vất vả sớm hôm với đường cày, cả hai đã trở thành những VĐV sáng giá của điền kinh Việt Nam.

Lớn lên từ ruộng lúa, nương khoai

Lịch và Lan lớn lên trong một gia đình thuần nông nhiều khó khăn - Ảnh do nhân vật cung cấp

Quách Thị Lan sinh năm 1996, Quách Công Lịch hơn em 2 tuổi nhưng đến điền kinh sau Lan. Lớn lên trong một gia đình thuần nông nhiều khó khăn, 2 anh em Lịch và Lan đều phải sớm hôm cấy cày, trồng lúa, chăm sóc rừng keo phụ giúp bố mẹ. Lúc đầu, cả 2 anh em đều không được bố mẹ ủng hộ theo thể thao, tuy nhiên, trước sự quyết tâm của các con, bố mẹ đành chiều theo.

Năm 2009, Lan học lớp 9 tại trường nội trú, cô được chọn đi thi điền kinh năng khiếu của tỉnh. Thương con vất vả, không biết tương lai sẽ ra sao, bố mẹ Lan phản đối, các HLV của tỉnh phải về tận nhà thuyết phục, Lan mới được lên tỉnh theo điền kinh.



Còn Lịch, năm đang học lớp 11 trường THPT Bắc Sơn, anh được chọn lên tham gia đội tuyển điền kinh năng khiếu tỉnh sau một vài lần tham gia các giải nội dung nhảy cao. Lần này, bố mẹ Lịch kịch liệt phản đối vì cho rằng nhà đã có một cô con gái theo thể thao là quá đủ, Lịch phải thi đỗ đại học vì ít nhất, 11 năm liền anh là học sinh tiên tiến.

Lịch bảo với bố mẹ hãy cho anh được sống với ước mơ, niềm yêu thích của mình. Cả hai anh em đã trải qua bao nhiêu công việc nặng nhọc ở quê nhà, thì vất vả bao nhiêu để theo điền kinh anh cũng chịu được. Bố mẹ đành chiều theo Lịch. Lịch ngừng học phổ thông, tạm gác lại ước mơ đại học của anh và cũng là hi vọng của cả gia đình.Tuy nhiên, rất may mắn, sau khi lên đội tuyển năng khiếu của tỉnh, Lịch và Lan đều được ra Đại học TDTT Từ Sơn tập huấn, 2 anh em sớm chứng tỏ được khả năng và được vào tuyển trẻ QG.Đến bây giờ, khi nhớ lại những quãng thời gian dài tập luyện bên đường chạy đến xô đổ rào, chảy máu, bầm tím chân tay, Lịch và Lan vẫn biết ơn điền kinh. Nó đã cho 2 anh em một cuộc đời thứ 2. “Nếu không có điền kinh, chắc chúng tôi vẫn đang là những thanh niên ngày đêm mải miết bên ruộng lúa, rừng keo, chân lấm tay bùn mà chưa biết tương lai ra sao”.Nhắc đến Lan và Lịch, người ta nhớ đến những HCV đầu tiên của 2 anh em trong màu áo tuyển trẻ tại giải Vô địch quốc gia điền kinh 2012. Với 57 giây 36 nội dung 400 m rào, giành HCV, Lan phá kỷ lục trước đó 10 năm của VĐV Nguyễn Thanh Hoa (57 giây 97), vượt thành tích HCV SEA Games 26 và tương đương HCĐ ASIAD. Không chỉ dừng lại ở đó, cô gái 16 tuổi tiếp tục giành thêm HCV ở nội dung 400 m. Không kém cạnh em gái, Lịch cũng giành HCV nội dung 400m nam.

Khi sang Malaysia tập huấn, cả 2 anh em tham gia giải vô địch điền kinh Malaysia mở rộng và khiến thể thao VN nở mày nở mặt. Quách Thị Lan được HCV nội dung 400m rào nữ và HCB 400m nữ. Quách Công Lịch giành HCB nội dung 400m nam.Nhiều hi vọng dành cho cặp anh em này tại SEA Games 27 tuy nhiên may mắn đều không đến với cả 2. Một cú sảy chân của Lan khép lại hi vọng vàng bao năm cô phấn đấu, Lịch cũng bị chấn thương trên đường chạy, gác lại giấc mơ vàng SEA Games.Không nản lòng, cô gái xứ Thanh phấn đấu không ngừng và giành được HCB ASIAD 17 năm 2014. Vượt qua VĐV Ấn Độ đương kim vô địch châu Á, chỉ về sau VĐV người Bahrain gốc Nigeria quá mạnh, chiến công của cô gái 18 tuổi mang về tấm huy chương quý như vàng cho đoàn Việt Nam.