Hàng loạt cầu thủ U.23 Việt Nam chườm đá

Minh Tùng sẽ sớm trở lại “Tôi bị đau gân kheo gối, sẽ phải nghỉ mất mấy ngày. May là bị nhẹ chứ không phải nghỉ hết giải thì thôi luôn”, chàng hậu vệ đa năng của U.23 Việt Nam nhẹ nhàng nói về cái đầu gối băng trắng của mình. Chấn thương của Minh Tùng đến từ cuối hiệp 1 trận gặp U.23 Malaysia. Trong một pha không chiến, anh bật cao đánh đầu bị đối thủ húc từ sau lên khiến anh tiếp đất sai động tác, chấn đau dẫn đến tổn thương dây kheo ở gối. Minh Tùng còn dính chấn thương nên chưa thể tập trở lại Kết thúc hiệp 1, Minh Tùng đã băng gối phải và gắng đá thêm hiệp 2. Tuy nhiên, khi hiệp 2 diễn ra được hơn 10 phút, do quá đau và sức rướn không còn tốt nên Tùng đã phải ra dấu xin được thay ra, nhường chỗ cho Ngọc Thịnh. Ngay sau khi rời sân, Minh Tùng đã được bác sĩ của đội tuyển U.23 Việt Nam cho ngâm đá ngay để chống viêm. Sau đó, cầu thủ của Than Quảng Ninh cũng được tiêm kháng viêm. Rất may, vết thương của anh không sưng to và dịu lại sau 1 đêm nghỉ ngơi. Tiểu Bảo