HLV Miura chỉ hài lòng về hiệp 2 của U.23 Việt Nam

(TNO) Nhà cầm quân người Nhật Toshiya Miura đã nở nụ cười rất tươi khi bước vào phòng họp báo. Ông hài lòng với chiến thắng như một ván tennis (6-0) của đội tuyển U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) khá chật vật tìm bàn thắng vào lưới Brunei trong hiệp 1 - Ảnh: Khả Hòa U.23 Việt Nam (áo đỏ) khá chật vật tìm bàn thắng vào lưới Brunei trong hiệp 1 - Ảnh: Khả Hòa

Trận ra quân, U.23 Việt Nam đạt được mục tiêu đề ra với 3 điểm có được, thắng đậm U.23 Brunei và không có cầu thủ nào chấn thương.



U.23 Việt Nam thắng Brunei dễ như lấy đồ trong túi là điều dễ hiểu, bởi đối thủ toàn là cầu thủ nghiệp dư, ngoại trừ tiền đạo Bokiah - đang thi đấu cho U.18 Chelsea. Nhưng một mình Bikiah non kinh nghiệm không thể làm nên chuyện bởi anh bị cô lập ở tuyến trên.



Brunei yếu thế nào thì ai cũng hiểu, nhưng U.23 Việt Nam bế tắc trong hiệp1 bởi những pha tấn công đơn điệu. Xem U.23 Việt Nam đá ở những phút đâu như một đội quân ô hợp, không đường nét, không mảng miếng.



Biết rõ thực lực của mình, U.23 Brunei co cụm phòng ngự, khiến đội quân của HLV Miura bế tắc. May mắn cho U.23 Việt Nam bởi trong bức tranh tối của hiệp 1, họ cũng có một khắc léo sáng. Đường chuyền đẹp của Ngọc Thắng, được Thanh Bình nhanh chân kết thúc mở tỷ số trận đấu ở phút 24.



Nhận thấy bất ổn trong lối chơi của U.23 VN, HLV Miura phải tung ách chủ bài Công Phượng vào sân đầu hiệp 2, rồi tiếp tục tăng cường Hồng Quân và Thanh Hiền.

Sự có mặt của Công Phượng đã giúp lối chơi của U.23 Việt Nam khởi sắc hơn - Ảnh: Khả Hòa Sự có mặt của Công Phượng đã giúp lối chơi của U.23 Việt Nam khởi sắc hơn - Ảnh: Khả Hòa Sự góp mặt của Công Phương giúp lối chơi của Việt Nam biến hóa, sáng tạo hơn. Cho dù Công Phượng không gặp may khi sút hỏng quả 11m, nhưng anh cũng làm được điều cần làm là ghi một bàn thắng và dẫn dắt lối chơi U.23 Việt Nam.



Thế trận lấn lượt, cộng với đối thủ xuống sức, nên Phi Sơn, Hồng Quân, Đức Huy, Mạnh Hùng đã lập công giúp Việt Nam thắng đậm 6-0.



Phát biểu sau trận đấu, HLV Miura phấn khởi nói: “Hiệp 1 tôi không hài lòng khi toàn đội chơi khá rời rạc, nhưng hiệp 2 hoàn toàn khác. Các cầu thủ đã chơi với tốc độ nhanh, tấn công liên tục để có cơ hội ghi bàn. Tôi hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ ở trận đấu này. Chiến thắng này giúp chúng tôi có khởi đầu thuận lợi để tiếp tục tính toán cho các trận tiếp theo”.



Trong khi đó, HLV đội tuyển Brunei Stephen phát biểu đội của ông chỉ thua Việt Nam về kinh nghiệm trận mạc: “45 phút đầu tiên hai đội đá ngang nhau, nhưng bàn thua sớm đầu hiệp 2 khiến chúng tôi vỡ trận. Điều khác biệt lớn nhất giữa Brunei và Việt Nam là cầu thủ của tôi non kinh nghiệm trận mạc do ít thi đấu. Khi đã thua 3 bàn thì việc thua thêm nữa cũng là điều bình thường trong bóng đá”. Sự góp mặt của Công Phương giúp lối chơi của Việt Nam biến hóa, sáng tạo hơn. Cho dù Công Phượng không gặp may khi sút hỏng quả 11m, nhưng anh cũng làm được điều cần làm là ghi một bàn thắng và dẫn dắt lối chơi U.23 Việt Nam.Thế trận lấn lượt, cộng với đối thủ xuống sức, nên Phi Sơn, Hồng Quân, Đức Huy, Mạnh Hùng đã lập công giúp Việt Nam thắng đậm 6-0.Phát biểu sau trận đấu, HLV Miura phấn khởi nói: “Hiệp 1 tôi không hài lòng khi toàn đội chơi khá rời rạc, nhưng hiệp 2 hoàn toàn khác. Các cầu thủ đã chơi với tốc độ nhanh, tấn công liên tục để có cơ hội ghi bàn. Tôi hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ ở trận đấu này. Chiến thắng này giúp chúng tôi có khởi đầu thuận lợi để tiếp tục tính toán cho các trận tiếp theo”.Trong khi đó, HLV đội tuyển Brunei Stephen phát biểu đội của ông chỉ thua Việt Nam về kinh nghiệm trận mạc: “45 phút đầu tiên hai đội đá ngang nhau, nhưng bàn thua sớm đầu hiệp 2 khiến chúng tôi vỡ trận. Điều khác biệt lớn nhất giữa Brunei và Việt Nam là cầu thủ của tôi non kinh nghiệm trận mạc do ít thi đấu. Khi đã thua 3 bàn thì việc thua thêm nữa cũng là điều bình thường trong bóng đá”.

CLIP TRẬN U.23 VIỆT NAM 6-0 U.23 BRUNEI

Quang Huy

(từ Singapore)