Khai mạc SEA Games 28: Bữa tiệc âm thanh và ánh sáng

“Ordinary” (Thường nhật), do Amir Masoh sáng tác và nhóm The Sam Willows trình bày, nói về hành trình của người đàn ông dám mơ ước và theo đuổi giấc mơ ấy. Bài hát mang đến một thực tế rằng, để có thể đạt được những gì mà mình mơ ước, chúng ta cần phải kiên trì, nhẫn nại.

17 giờ 30