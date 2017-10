Không thầy Kiatisak, U.23 Thái vẫn tuyên bố vô địch SEA Games 28

Lịch thi đấu cụ thể U.23 Thái Lan tại SEA Games 28 (giờ VN) 19 giờ 30 ngày 29.5: U.23 Thái Lan vs U.23 Lào



19 giờ 30 ngày 10.6: U.23 Thái Lan vs U.23 Việt Nam 19 giờ 30 ngày 29.5: U.23 Thái Lan vs U.23 Lào19 giờ 30 ngày 1.6: U.23 Thái Lan vs U.23 Đông Timor15 giờ 00 ngày 4.6: U.23 Thái Lan vs U.23 Malaysia19 giờ 30 ngày 6.6: U.23 Thái Lan vs U.23 Brunei19 giờ 30 ngày 10.6: U.23 Thái Lan vs U.23 Việt Nam