SEA Games 2015: Việt Nam đoạt 5 HCV sáng 11.6

Lâm Quang Nhật không thành công ở đường bơi 400m tự do - Ảnh: Khả Hòa Lâm Quang Nhật không thành công ở đường bơi 400m tự do - Ảnh: Khả Hòa Ở đường bơi 400m tự do vòng loại, Hoàng Quý Phước với 4 phút 06 giây 71 đã vượt qua vòng loại trong khi Lâm Quang Nhật (4 phút 15 giây 63) bị loại bởi đây không phải cự ly sở trường của anh.