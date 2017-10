SEA Games 2015: Việt Nam đoạt thêm 9 HCV trong ngày 6.6

8 giờ

Hoàng Quý Phước thi đấu ở cự ly 200m tự do nam - Ảnh: Khả Hòa Hoàng Quý Phước thi đấu ở cự ly 200m tự do nam - Ảnh: Khả Hòa Hoàng Quý Phước về nhất vòng loại đợt 2 cự ly 200m tự do nam với thành tích 1 phút 53 giây 56. Lâm Quang Nhật chỉ về thứ 6 và bị loại.