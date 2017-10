SEA Games 28: Gom vàng sáng 14.6, VN đạt chỉ tiêu 70 HCV

10 giờ 23

Đôi An - Huệ nhận HCV - Ảnh: Độc Lập Đôi An - Huệ nhận HCV - Ảnh: Độc Lập HUY CHƯƠNG VÀNG!!! Lê Thị An và Phạm Thị Huệ đã bứt phá ngoạn mục để giành HCV nội dung thuyền đôi 1000m với thành tích 3 phút 41 giây 72. PHẠM THỊ HUỆ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN