SEA Games 28: Thêm tội danh cho 'đạo diễn' vụ bán độ

(TNO) Bốn nghi can bị cáo buộc tội hối lộ để dàn xếp tỷ số SEA Games 28 vừa phải đối mặt với một số tội danh mới về hành vi đề nghị hối lộ, mua chuộc 7 cầu thủ U.23 Đông Timor bán độ, trong trận đối đầu với U.23 Malaysia ở bảng B môn bóng đá nam.



Các CĐV Malaysia trong trận U.23 Malaysia gặp U.23 Đông Timor - Ảnh: Khả Hòa Các CĐV Malaysia trong trận U.23 Malaysia gặp U.23 Đông Timor - Ảnh: Khả Hòa

Tờ Channel News Asia, tòa án Singapore hôm 5.6 đã buộc tội Rajendran Kurusamy (55 tuổi, người được xem là “đạo diễn” vụ bán độ) đã hợp tác với 3 nghi can khác để hối lộ 7 cầu thủ U.23 Đông Timor, đổi lại các tuyển thủ sẽ dàn xếp đội bóng của mình thua U.23 Malaysia ở trận đấu vào ngày 30.5.

Rajendran cũng bị buộc tội hối lộ Orlando Marques Henriques Mandes (Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá, kiêm Trưởng đoàn bóng đá của Đông Timor tại SEA Games năm nay) số tiền 1.000 SGD để dàn xếp tuyển U.23 Đông Timor thua U.23 Malaysia. Trước đó, “ông trùm” Rajendran bị truy tố về tội hối lộ 15.000 SGD cho quan chức Orlando dàn xếp tỷ số trận đấu nói trên.

Trong khi đó, ông Orlando bị cáo buộc 2 tội danh bổ sung là việc nhận hối lộ 1.000 SGD và cung cấp tiền cho các cầu thủ trong đội tuyển U.23 quốc gia mình. Hai đồng phạm còn lại là Moises Natalino De Jesus (cựu tuyển thủ Đông Timor) và Nasiruudin (người Indonesia) bị cáo buộc thêm tội danh mới là hối lộ các cầu thủ U.23 Đông Timor.

Lực lượng an ninh luôn đứng gần khu cabin U.23 Đông Timor tại SEA Games 28 - Ảnh: Khả Hòa Lực lượng an ninh luôn đứng gần khu cabin U.23 Đông Timor tại SEA Games 28 - Ảnh: Khả Hòa

Phó công tố viên Navin Naidu thông báo không chấp nhận việc bảo lãnh tại ngoại đối với các bị cáo do 4 nghi can có khả năng bỏ trốn khỏi Singapore và có thể đe dọa hoặc áp đặt các nhân chứng khác. Tại tòa án hôm 5.6, không có bị can nào phản ứng về các tội danh bị truy tố, ngoại trừ quan chức Orlando.

Ông này phản đối việc không cho các bị cáo yêu cầu bão lãnh và đề nghị muốn mời luật sư, đồng thời phủ nhận các hành vi phạm tội của mình. Ông Orlando cho rằng “đó chỉ là những lời đề nghị cho các cầu thủ” nhưng chưa được thực hiện.

Nghi can Rajendran sẽ được bào chữa bởi luật sư Edmond Pereira với hy vọng được bão lãnh vào ngày 10.6 trước khi vụ án được đưa ra xét xử 5 ngày sau đó.

Rajendran được xem là “ông trùm” đường dây cá cược bất hợp pháp và chính là phụ tá đắc lực cho Wilson Raj Perumal, một trong những ông trùm bán độ của bóng đá thế giới sau nhiều phi vụ chấn động khi nhúng tay vào việc dàn xếp tỷ số khoảng 300 trận đấu khắp toàn cầu và đang thụ án tù.

Nguyên Khoa