Suýt chút Ánh Viên đã vô danh như bao người

(TNO) Nguyễn Thị Ánh Viên - cô gái đã làm mưa làm gió trên đường đua xanh SEA Games 28 (với cú đúp số 8 - HCV và số lần phá kỷ lục) có một 'quá khứ' đặc biệt. Theo tiết lộ của HLV Đặng Anh Tuấn, Viên đã từng bị chê tơi bời khi ông giới thiệu cô cho đội tuyển bơi Việt Nam...

Nhìn Viên bơi lúc đầu như... con lăng quăng

Năm 2010 khi nhìn thấy Ánh Viên bơi trong hồ gần 20 VĐV, lúc đó Ánh Viên bơi như con lăng quăng, chưa hình thành kỹ thuật gì cả. Nhưng tôi đã nhìn thấy bước bơi của Ánh Viên nên tôi biết Viên là một viên ngọc thô".

Ông Tuấn tiếp lời: "Cũng chính vì vậy mà 4 năm sau, Viên chưa hề có được một thành tích nào trong nước. Huy chương đồng còn khó, chứ đừng nói đến chuyện dám mơ đến huy chương vàng. Nhưng nhìn con bé, tôi biết chắc đây sẽ là một tài năng chỉ trong tương lai rất gần thôi!”.



THẦY TRÒ HLV ĐẶNG ANH TUẤN - ÁNH VIÊN VÀ NHỮNG CHIA SẺ ĐẦY XÚC ĐỘNG

Ông Tuấn giải thích một trong những lý do chính khiến ông quyết định “bám đuổi” Viên vì ở Viên có gì đó vô cùng đặc biệt khiến ông linh cảm thấy.Về thể hình, Viên có cấu tạo cơ thể cực kỳ phù hợp với môn bơi. Diện tích lòng bàn tay rộng, lưng dài, bàn chân to như đàn ông trưởng thành và sải tay thì rất khủng.Thông thường, sải tay một người bình thường sẽ có độ dài tương đương với chiều cao. Lần đầu gặp Viên, ông Tuấn đã bị “ngợp” vì sải tài dài “dằng dặc” của cô bé. Đến giờ, Viên cao 1m73 thì sải tay của cô là 1m79.Viết đến đây, tôi hình dung ra đôi chân của Viên khi đưa ra đằng sau để lấy đà trước khi lao xuống nước. Eo ôi, chân của Viên còn dài và to còn hơn cả ông chồng (đi cỡ giầy 40) của tôi.Ông Tuấn kể rằng, ở bên Mỹ đi mua giầy cho Viên khó ra phết. Vì giầy nữ ít có nơi bán size khủng cho nữ. Hai thầy trò chỉ có đi có… nửa ngày mới mua được thôi à!